Her markanın kendine has yüzü olan logo tasarımına servet ödemenize gerek yok. Kullanışlı ve ücretsiz logo tasarımı platformlarının en güzellerini derledik.

Bir markaya dair en göz önündeki unsurlardan biri olan logo, büyük küçük her ölçekte şirket için hayati önem taşıyor. Gün içinde pek çok farklı yerde karşımıza çıkan logolar, rengi, şekli vs. ile bazen tek başlarına bile markayı anımsatmaya yetiyor. Mesela televizyonlarda “Logo yok, marka yok” temalı reklamlarıyla dönen cips reklamını muhtemelen görmüşsünüzdür. Yeşilinin tonuyla ve logosunun şekliyle hangi cips olduğunu ilk bakışta anlatıyor.

Kendi işletmeniz/markanız için müşterilere güçlü ve sizi anımsatacak bir imaj vermek ister miydiniz? Karşıdakinin dikkatini çekecek bir logo yaratmak için tasarım uzmanı olmanıza ya da kaliteli bir logoya sahip olmak için küçük bir servet ödemenize hiç gerek yok. Bu haberimizde, markanız için kolayca logo tasarımı yapabileceğiniz ücretsiz ve kullanışlı platformlara yer verdik.

Logo tasarımı yapabileceğiniz 10 ücretsiz platform:

Logomakr

Free Logo Design

Logo Type Maker

Design Mantic

Canva

Hatchful

Zyro

Squarespace

Hipster Logo Maker

Ucraft

Gayet basit bir arayüze sahip olan Logomakr, bünyesindeki binlerce hazır ikondan ve yazı tiplerinden istediğinizi seçerek logo tasarımı yapmanızı sağlıyor. Sitenin sunduğu renk seçenekleri bir hayli fazla ve ayarlanabilir. Ayrıca havuzdaki ikonların boyutu da istediğiniz şekilde ayarlanabiliyor. İstediğiniz logoyu oluşturunca ücretsiz şekilde bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Logomakr, logo tasarlama sürecinde profesyonel yardım almak isteyenler için ücretli hizmet de sunuyor.

Sitesine girdiğinizde Logomakr’ın nasıl kullanıldığını gösteren bir video sizi bekliyor olacak.

Logo tasarımı ihtiyacınızı karşılayacak diğer bir pratik hizmet Free Logo Design. Sitenin sunduğu çeşitli ikonları, yazı tiplerini, şekilleri ve renkleri kullanarak logonuzu üretiyorsunuz. Siteye girdiğinizde şirketinizin/markanızın adını yazıp kategori kısmından da markanızın ne ile alakalı olduğunu seçince site size çeşitli logolar hazırlıyor.

Mesela biz Webtekno için teknoloji kategorisinde logo üretmek istediğimizde aşağıdaki gibi sonuçlarla karşılaştık.

Sitenin sunduğu ücretsiz hizmetle üretilen logolar yüksek çözünürlüklü değil ancak yüksek çözünürlüklü versiyonu satın alınabiliyor.

Logo Type Maker da tıpkı Free Logo Design gibi şirketinizin/markanızın adını girdiğinizde sizin için otomatik olarak logo tasarlayan bir site. Sitenin ürettiği logolardan istediğinizi seçip düzenlemeye girdiğinizde tıpkı fotoğraf düzenleme uygulamalarındaki gibi bir ekran görüyorsunuz. Yazı tipini, ikonların yerini/boyutunu, renkleri vs. istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz galeri butonundan başka ikonlar da seçebiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de bilgisayarınıza kaydediyorsunuz.

Design Mantic, logo tasarlama sürecini basit adımlarla ilerletmenizi sağlayan bir platform. Üç logo kategorisinden birini, üç yazı tipi seçeneğinden birini ve logoya kaç tane renk dahil etmek istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra şirketinizin/markanızın adını girip bir kategori seçiyorsunuz. Site sizin için çeşitli logolar üretiyor.

Logolar üretildikten sonra belirli anahtar kelimelerle arama yapıp çeşitli değişiklikler ekleyebilirsiniz. Logoyu satın almak için ödeme yapmak gerekiyor ancak tasarım araçlarının tümü ücretsiz kullanılabiliyor.

Grafik tasarım şirketi Canva, Türkçe dil desteği de olan bir platform. Canva da yine tamamen ücretsiz ve kullanımı oldukça kolay bir logo tasarım platformu. Siteye girdiğinizde karşınıza “doktor logosu, eğitim logosu, yiyecek/içecek logosu” gibi farklı kategorilerde logo taslakları çıkıyor. Size uygun olanı seçip işe koyuluyorsunuz. Süreç tamamlandığında sağ üst taraftaki indirme butonundan bilgisayarınıza kolayca indiriyorsunuz. Canva, logonuzu JPG, PDF ya da PNG formatında indirme seçenekleri sunuyor.

Hatchful da tamamen ücretsiz ve kullanımı epeyce kolay bir logo tasarım platformu. Siteye girdiğinizde işletmenizin/şirketinizin türünü (moda, internet, yiyecek/içecek vs.) seçiyorsunuz. Ardından logonuz için bir görsel tarz seçiyorsunuz. Mesela klasik, enerjik, fütüristik, sakin, doğal, modern veya vintage gibi. Daha sonra markanızın adını ve sloganınızı (zorunlu değil) yazıyorsunuz ve karşınıza “Logonuzu nerede kullancaksınız?” sorusu çıkıyor. Websitesi, sosyal medya, şirket kartı, hiçbiri gibi çeşitli seçenekler arasından size uygun olanı seçin veeee Hatchful’un sizin için hazırladığı logolar karşınızda. İstediğinizi seçip yeniden düzenleyebiliyorsunuz. İçinize sindiği zaman logoyu artık indirebilirsiniz. Yalnız siteye kaydolmanız (ücretsiz) gerekiyor. Daha sonra logo tasarımınız e-posta adresinize gönderiliyor.

Sadeliği öne çıkaran ücretsiz logo tasarım platformu Zyro, kaydolmanızı gerektirmiyor. Siteye girdiğinizde öncelikle havuzdan bir logo seçiyorsunuz. Karşınıza çıkan logo seçeneklerini beğenmezseniz boşluk tuşuyla yenilerini görebilirsiniz. Ardından renk seçiyorsunuz. Taslağı hazırlanan logoyu düzenleme ekranını açıp şekil, boyut, yazı tipi vs. istediğiniz düzenlemeleri yapıyorsunuz. Ortaya çıkan sonuç içinize sindiğinde de e-posta adresinizi yazıp otomatik olarak logonuzu PNG formatında bilgisayarınıza indiriyorsunuz.

Squarespace, kendi web sitesini yaratmak isteyenlere çeşitli hizmetler sunan bir platform. Sunduğu online ücretsiz logo tasarlayıcıyı kullanarak hayalinizdeki logoyu tasarlayabilirsiniz. İçinize sinen bir tasarım yaptıktan sonra logoyu düşük çözünürlüklü olacak şekilde ücretsiz indirebilir ya da yüksek çözünürlüklü versiyonunu 10 dolara satın alabilirsiniz.

Adından da anlaşılacağı üzere Hipster Logo Generator ile üretilen logolar hipster tarzı yansıttığı için herkese hitap etmeyebilir. Bu logo tasarlama platformu, daha ziyade gençlere ulaşmayı hedefleyen şirketlerin/markaların işine yarayabilir. Yukarıda bahsi geçen logo tasarlama platformları gibi Hipster Logo Generator’ın da kullanımı oldukça basit. Logonuzu tasarladıktan sonra ortaya çıkan ürünü biraz düşük çözünürlüklü olmak suretiyle ücretsiz indirebilir ya da yüksek çözünürlüklü versiyonunu cüzi bir ücret karşılığı satın alabilirsiniz.

Diğerlerinden biraz daha farklı tarzda olan Ucraft, çizgi filmsi havada logolar oluşturmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu logo tasarım platformunu kullanmadan önce hitap ettiğiniz kesime uygun olup olmayacağına karar vermeniz lazım. Yine kullanımı oldukça basit olan Ucraft’ın nasıl kullanılacağına dair adım adım ilerleyen YouTube videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz.

Ucraft ile oluşturduğunuz logoyu tamamladıktan sonra Preview butonuna tıklayınca indirme seçeneğini göreceksiniz. Düşük çözünürlüklü de olsa logonuzu PNG formatında indirebilirsiniz.

Bir logoyu kaliteli kılan genel detaylar:

Basit olması

Akılda kalıcı olması

Modasının asla geçmeyecek olması

Üç aşağı beş yukarı her biri benzer olsa da markanızı/şirketinizi en iyi tanıyan siz olduğunuz için size en uygun olan logo tasarım platformunu seçecek olan yine sizsiniz. Haberimizde derlediğimiz araçlardan hangisini kullanacak olursanız olun, markanız için logo tasarımı yaparken bir logoyu kaliteli ve diğerlerinden farklı kılacak olan detayları göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Kaynaklar: Template Monster, Medium, WebsiteSetup