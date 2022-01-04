LoL'de Ahri CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

Çekiciliği ile gözleri dolduran, 9 kuyruklu tilki Ahri’nin görünüşü kesinlikle sizi yanıltmasın. League of Legends’daki en alımlı karakterlerden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda da en sinsi karakterlerden biri.

Orta koridor büyücülerinden biri olan Ahri sahip olduğu ayartan öpücük yeteneği ile en babayiğit karakterleri bile anında savunmasız bir hale sokabiliyor. Bu yüzden kendisi ile oynarken ne kadar keyif alıyorsanız karşısında oynarken de bir o kadar siniriniz bozulabilir.

Öpücüğünü yiyeni binpişman eden Ahri, her zaman metada olmasa da iyi oynayanından korkmanız gereken bir orta koridor büyücüsü. Özellikle geç safhalarda takımınızın ADC rolündeki oyuncusunu iyi korumanız gerekebilir.

Ahri CT'leri:

Corki

Cassiopeia

Vex

Kassadin

Lux

Ahri birçok pozisyonda rakibini öldürmesi için E yeteneğine ihtiyaç duyuyor. Fakat bu yetenek de basit bir şekilde minyonların arkasına geçerek yüksek oranda engellenebildiği için, bu tarz gereksinimlere ihtiyaç duymayan karaterler başına bela olabiliyor (Cassiopeia, Vex, Corki gibi). Ayrıca birçok büyücünün olduğu gibi Ahri'nin de suikastçi karakterler ile arası pek iyi sayılmaz.

Ahri’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Öz Hırsızı: Ahri yeteneklerini 9 rakibe isabet ettirdiğinde bir sonraki yeteneği isabet ettiği her rakip başına onu iyileştirir.

Ahri yeteneklerini 9 rakibe isabet ettirdiğinde bir sonraki yeteneği isabet ettiği her rakip başına onu iyileştirir. Q / Aldatan Küre: Ahri küresini ileri fırlatıp geri çeker; küre giderken büyü hasarı, dönerken de gerçek hasar verir.

Ahri küresini ileri fırlatıp geri çeker; küre giderken büyü hasarı, dönerken de gerçek hasar verir. W / Tilki Ateşi: Ahri kısa süreliğine hareket hızı artışı kazanır ve yakınındaki hedeflere kilitlenip saldıran üç tilki ateşi fırlatır.

Ahri kısa süreliğine hareket hızı artışı kazanır ve yakınındaki hedeflere kilitlenip saldıran üç tilki ateşi fırlatır. E / Ayartan Öpücük: Ahri’nin gönderdiği öpücük, isabet ettiği rakibe hasar verir, tüm hareket yeteneklerini anında sonlandırır ve hedefi ayartarak uslu uslu Ahri’ye doğru gelmesini sağlar. Hedefin Ahri’den aldığı hasar geçici olarak artar.

Ahri’nin gönderdiği öpücük, isabet ettiği rakibe hasar verir, tüm hareket yeteneklerini anında sonlandırır ve hedefi ayartarak uslu uslu Ahri’ye doğru gelmesini sağlar. Hedefin Ahri’den aldığı hasar geçici olarak artar. R / Ruh Saldırısı: Ahri ileri atılarak yakındaki rakiplere hasar veren öz ışınları gönderir. Ruh saldırısı, bekleme süresine girmeden önce üç defaya kadar kullanılabilir.

Çekiciliği ile düşmanlarına korku salan Ahri’nin güçlü ve zayıf yönleri neledir?

Ahri'nin güçlü yönleri:

Sahip olduğu E yeteneği ayartan öpücük sayesinde hiç hasar almadan bile karşısındaki rakibi kesme potansiyeline sahip olması

Q yeteneğinin rahat kullanımı sayesinde orta koridorda minyonları çok hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Pasifinden gelen iyileşme kaynağı sayesinde, kritik noktalarda savaşa geri dönebilmesi

Oyunun geç safhasında E yeteneğinin düzgün kullanımı ile bütün takım savaşına yön verebilmesi

E yeteneğinizi dikkatli kullanmanız koridoru kazanmanızı sağlayan önemli faktörlerden biri. Ayrıca E yeteneğinini tutturmak konusunda kendine güveniniz yoksa bile sadece Q yeteneğiniz ile rakip düşmanı haraslayarak kalan işi ormancınıza bırakabilirsiniz.

Ahri'nin zayıf yönleri:

Agresif yetenekleri olmasına karşın rakibinden çok önde değilse sahip olduğu anlık hasar çok yüksek olmadığı için herhangi bir yeteneği ıskaladığında direkt aleyhine sonuçlanan bir senaryo gerçekleşebilir

Sadece minyonlarla iç içe bile oynamak Ahri’nin sahip olduğu hasar potansiyelini oldukça düşürebilir

Birçok büyücüde olduğu gibi erken safhada olası bir mana sorunu yaşayabilmesi

Ahrinin temel çevikliği ulti yeteneği aracılığıyla olduğu için, ulti yeteneği açık değilse veya bekleme süresinde ise olası baskınlara açık hedef olabilir

Karşı rakibin minyonlarla iç içe oynaması E yeteneğini tutturmayı oldukça zor hale getiriyor. Bunun yanı sıra karakter agresif olmasına karşın tüm kombosuyla rakibi öldüremezse bir süre oldukça savunmasız kalıyor. Bir de üstüne erken safhadaki mana problemi eklenince dikkatsiz oynamanın sonu hep ölüm oluyor.

LoL'de Ahri nasıl oynanır?

Hızlı bir şekilde kombonuzu gerçekleştirmek önce E yeteneğiniz ile bir kurulum yapmanız şart. E yeteneğini tutturduğunuz takdirde Q ve W yeteneklerini kesin olarak isabet edecektir

olarak isabet edecektir Takım savaşlarında E yeteneğini karşı takımın kompozisyonunu bozacak bir şekilde kullanmanız takımınıza savaşta üstünlük sağlayacaktır

bir şekilde kullanmanız takımınıza savaşta üstünlük sağlayacaktır Koridor safhasında kafa kafaya çarpışmak yerine Q yeteneğiniz ile verebildiğiniz kadar hasar vermeye çalışın

vermeye çalışın Ulti yeteneğinizi defansif olduğu gibi ofansif de kullanın. Yeteneklerinizi tutturamayacak bir pozisyonda kaldığınızda ultiniz ile pozisyonunuz düzeltebilirsiniz

Q yeteneğini kullanırken pozisyonunuzu iyi ayarlayıp hem gidiş hem geliş hasarını vurmaya çalışın

hasarını vurmaya çalışın Pasifinizi ideal bir şekilde kullanın. Pasifiniz aktifken ne kadar çok düşmana yetenek tutturursanız o kadar çok can çekersiniz

Takım savaşlarında E yeteneği oldukça önem taşıyor. Rakip takımdan kritik kişilere vurduğunuz bir E yeteneği takım savaşının leyhini çok hızlı değiştirebilir. Koridor safhasında uzun bir süre karşı takımın baskınlarına maruz kalıyorsanız eğer, ulti yeteneğinizi sürekli defansif amaçlar ile kullanıp pasifiniz ile yaşamaya çalışın. Q yeteneği en temel haras mekaniğiniz olduğu için hem gidiş hem geliş hasarını denk getirebilirsiniz oldukça güzel hasarlar verebilirsiniz. Bunu yapmanın en basit yollarından biri de düşman minyon alırken saldırmak.

Ahri'ye karşı nasıl oynanır, Ahri nasıl yenilir?

Ahri'nin karşısında oynamanın en temel kuralı minyonların arkasında oynamak böylelikle E yeteneğini tutturması bir hayli zor olacaktır

Ahrinin tüm hareketli olma potansiyeli ultisinden çıktığı için ofansif bir ulti kullanır ve sizi öldüremezse bunu değerlendirin en kötü ihtimalle ormancınızı çağırın

Q yeteneklerine alışmak Ahri’nin karşısında oynamak için bir başka yöntem. Sürekli farklı pozisyonlarda oynayın ve minyon keserken dikkatli olun. Q yeteneğini ne kadar az yerseniz kazanma şansınız da bir o kadar artar

Ahri oyunda en çok haras potansiyeline sahip karakterlerden bir tanesi ve karşısında oynarken bunu minimum seviyede tutabilmek çok da kolay değil. İlk olarak her zaman aranızda bir minyon olduğundan emin olun ve pozisyonunuzu sürekli değiştirin ki rakibiniz Q yeteneğini kullanmak için üzerinde düşünmek zorunda kalsın. Bunun yanı sıra ulti yeteneğinin olmadığı anları değerlendirip ofansif bir şekilde oynayabilirsiniz veya ormanıcınızı çağırıp koridoru rakibe dar edebilirsiniz.