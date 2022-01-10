LoL'de Riven CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends, türlü türlü karakterlere ev sahipliği yapıyor. Bu karakterler zaman zaman çok güçlü olup her oyunda oynanan ve aranan karakterler olabiliyor. Zaman zaman ise oldukça zayıf olup pek kimsenin oynamak için tercih etmediği karakterler olabiliyor.

Riven’da bir süredir metada bilinen karakterler arasında adını geçiremese de, one-trick pony adını verdiğimiz sadece spesifik bir karaktere yönelerek oyunu oynayan kişilerin her zaman ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu ilginin sebebinin büyük bir kısmı ise sahip olduğu savaş mekanikleri diyebiliriz.

Bu mekaniklerin karakteri oldukça eğlenceli kılmasının yanı sıra üst koridorda bu karaktere hakim birine karşı oynamak oldukça yorucu ve zorlayıcı da olabiliyor. Üst koridorun yetenek bazlı ofansif karakteri Riven bugünkü yazımızın konusu. Yazımızda Riven CT'lerine yakından bakıp, güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirip yeteneklerini inceledik.

Riven CT'leri: Riven'a karşı güçlü olan karakterler

Malphite

Cho’gath

Ornn

Fiora

Camille

Riven yaptığı kombolar ile arasına herhangi bir şey girdiği anda bir anda bütün potansiyelini kaybediyor. Bu yüzden Camille, Fiora, Cho'gath gibi karakterler, çok rahat bir şekilde kitle kontrolleri ile Riven'ın kombosunu bozup karakterin sarsılmasını sağlayabiliyor. Karakterin temel oynanışı tamamen ofansif olduğu için full tank giden karakterlere karşı hasarının yetmediği senaryolarda gerçekleşebiliyor. Ornn, Malphite tarzı karakterler sahip oldukları kitle kontrolünün yanı sıra sırf defansif eşya tercihleri ile Riven'ın işini biraz daha zorlaştırabiliyorlar.

Ki Patlaması yaratabilen Riven’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Rünlü Kılıç: Riven’ın yetenekleri, kılıcı için yükler biriktirir. Şampiyonun normal saldırıları yükleri tüketerek fazladan ekstra hasar verir.

Riven’ın yetenekleri, kılıcı için yükler biriktirir. Şampiyonun normal saldırıları yükleri tüketerek fazladan ekstra hasar verir. Q / Kırık Kanatlar: Riven bir dizi saldırıya geçer. Bu yetenek kısa süre içinde üç kez aktifleştirilebilir ve üçüncü darbe, yakındaki rakipleri geri savurur.

Riven bir dizi saldırıya geçer. Bu yetenek kısa süre içinde üç kez aktifleştirilebilir ve üçüncü darbe, yakındaki rakipleri geri savurur. W / Ki Patlaması: Riven bir Ki Patlaması yaratarak, yakındaki rakiplerin hasar alıp sersemlemelerine sebep olur.

Riven bir Ki Patlaması yaratarak, yakındaki rakiplerin hasar alıp sersemlemelerine sebep olur. E / Yiğitlik: Riven kısa bir mesafe ileri sıçrayarak, gelen hasarı engeller.

Riven kısa bir mesafe ileri sıçrayarak, gelen hasarı engeller. R / Sürgün Kılıcı: Riven yadigar silahını enerjiyle yükler ve Saldırı gücü ile Menzil kazanır. Ayrıca, bu süre boyunca güçlü bir menzilli saldırı olan Rüzgar Darbesi’ni bir defaya mahsus bir şekilde kullanabilir.

Yeteneklerinin birleşimi ile daha güçlenen Riven’ın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Riven'ın güçlü yönleri:

Tüm yeteneklerin birbirleri ile rahat bir şekilde zincirlenebilmesi

Yeteneklerinin bekleme sürelerinin çok uzun olmaması ve Q yeteneğinin verdiği hareketlilik sayesinde, yetenek rotasyonunu devam ettirip uzun bir süre savaşabilmesi

Hem defansif hem agresif yeteneklere sahip olmasının yanı sıra, herhangi bir mana problemi de olmadığı için uzun bir süre koridorda kalabilmesi

Ofansif ve defansif oynanış tarzının her ikisinide çok rahat benimseyebilmesi

Riven yetenek rotasyonunu güzel sağlayabilen bir karakter olduğu için yeteneklerini iyi kullanmak karakterin kilit noktasını oluşturuyor. Defansif ve agresif yeteneklerini yerine göre kullanmak koridor safhasında size zaferi getirecek faktör olabilir.

Riven'ın zayıf yönleri:

Karakter düz vuruşlarından çok yeteneklerine ve hızlı kombolarına dayandığı için kombosu ve hızı ile arasına girebilecek herhangi bir kitle kontrolü karakterin sonunu getirebilir

Farklı kombinasyonlar ile değişik kombolar ortaya çıkarma imkanı olduğu için öğrenme safhası uzun sürebilir

Yeteneklerinin agresif gözüktüğünün aksine karakterin kendisi oldukça kırılgan olduğu için dikkatsiz oynamak çok çabuk ölmesine sebep olabilir

Kitle kontrol Riven’ın en büyük düşmanı diyebiliriz. Yetenekleri ile arasına giren herhangi bir şey adeta kara çalı gibi aranıza girmiş oluyor. Ayrıca bu kadar yoğun tempoda yetenek kullanıyor olmasına karşın kırılgan yapıda bir karakter olduğu için çok agresif oyunlar ölümünüze sebep olabilir.

LoL'de Riven nasıl oynanır?

Karakterin güvenlik açıklarını kapatmak için yeteneklerinizi birbirleri ile zincirlemeye çalışın ve düşmanların hatalarından yararlanın.

çalışın ve düşmanların hatalarından yararlanın. Riven’ın Q yeteneği, kullanım esnasında imlecinizin üzerinde durduğu şampiyona kilitlenir. Bu yüzden rakibinizi geçmek istiyorsanız imlecinizin de ileride olması gerektiğini unutmayın.

olması gerektiğini unutmayın. Riven savunmadan veya herhangi biri iyileşme kaynağından yoksun olduğu için bu açığını yıkıcı komboları ile kapatması gerekiyor. Kaçmak ve karşı saldırıyı önlemek için E yeteneğini kullanırken, Q ve W yetenekleri ile savaşı başlatın.

ile kapatması gerekiyor. Kaçmak ve karşı saldırıyı önlemek için E yeteneğini kullanırken, Q ve W yetenekleri ile savaşı başlatın. Ezbere oyun oynamaktan uzak durun. Riven’in sahip olduğu yetenekler herhangi bir ortama uyum sağlayabilmesini olanak sağlıyor. Bu yüzden yeteneklerinizi içerisinde bulunduğunuz durumu okuyarak kullanın.

Riven kelimenin tam anlamıyla kombo bazlı bir karakter. Riven’ı ne kadar pratik edip yeteneklerine kullanmaya hakim olursanız karakteri kullanma konusunda o kadar başarılı olursunuz. Özellikle koridor safhasında ne zaman agresif ne zaman defansif şekilde oynamanız gerektiğini öğrendiğiniz zaman Riven oynamayı da öğrenmiş kadar olursunuz.

Riven'ın karşısında nasıl oynanır, Riven nasıl yenilir?

Riven ile savaşırken Q yeteneğinden gelen çevikliği hafife almayın. 3 kere öne atılma imkanı olacaktır.

Yetenek kullanmasını fırsat kollayın eğer ki sizin dışınızda minyonlara yeteneklerini kullanırsa fırsatı değerlendirin

Riven eşya dizilimini tamamen ofansif olarak yapsa da E yeteneğinden gelen kalkanı hafife almayın

Ultisi açıkken yenebileceğinize inanmıyorsanız veya Riven savaşı üstünüze taşımıyorsa savaşmaktan uzak durun

Koridor safhasında yeteneklerinin bolluğu ve manası kullanımının olmaması gibi artı özellikler yüzünden Riven uzun bir süre koridor da kalabiliyor. Bu yüzden savaşırken Riven'ın açıklarını kollamanız gerekiyor. Sizin yerinize minyonlara yetenek kullanması bunun en basit örneği. Ayrıca çok fazla hasar yediğinizi düşünüyorsanız erken safhada çıkılan bir zırhlı ayakkabı sizi rahatlatacak olan eşya olabilir. Her karakterde olmasa da eğer ki sersemletme gibi yüksek kitle kontrole sahip bir karakter oynuyorsanız olabildiğince kombosunu bölecek şekilde kitle kontrolünüzü uygulayın.