Sevilen dizi Lucifer’ın Netflix’te yayınlanmaya başlamasının ardından oldukça çekici süreç başlamış oldu. Dünyanın en sevimli şeytanı için 5. Sezon 2. Kısım bilgileri gelmeye başladı.

Netflix’in popüler dizilerinden biri haline gelen Lucifer 5. sezonda oldukça farklı bir hikayeyle geri dönüş yapmıştı. Özellikle dizi Netflix tarafından satın alındığından beri ciddi derecede “supernatural” öğelere ağırlık vermeye başlamıştı. Lucifer’ın çekimlerine COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verildiği biliniyordu.

Dizi özellikle pandemi döneminde nasıl çekilecek ya da yetişecek mi gibi soruları barındırmaya başlamıştı. Lucifer 5. Sezon 2. Kısım 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle geliyor. Türkiye’de bugün gece yarısı da yeni kısmın fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizinin kaderi de aslında bu sezona bağlı keza Lucifer için 6. sezon final olabilir.

Dikkat! Sürpriz bozan geliyor

Haberin bu bölümünü Lucifer dizisine başlamadıysanız ya da henüz 5. sezon’u izlemediyseniz spoiler yememek için okumayabilirsiniz. Lucifer severler için 5. Sezon 2. Kısım oldukça değerli. Zira düşünecek olursanız tanrı son bölümde diziye dahil olmuştu. Lucifer’ın “Sen berbat bir babasın” demesi sonucunda dizi nasıl ilerleyecek gerçekten ciddi merak konusu.

Dizinin afişinde günah ve günahkar yazması da ayrıca üzerine düşünülmesi gereken bir sezon olduğunu gösteriyor. Lucifer severler için oldukça keyifli bir sezon devamı geldiğini söylemek gerekli. Lucifer 5. Sezon 2. Kısım için bir aydan daha kısa bir süre kaldığını düşünecek olursanız, patlamış mısırlarınızı ve içeceklerinizi hazırlayın keza bize göre 28 Mayıs’ta hep beraber uykusuz kalacağız.