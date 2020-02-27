Nevada Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, lüks araç sahiplerinin trafikte kendilerini daha üstün hissettiğini ortaya koydu. Yaptıkları araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, lüks araç kullanan kişilerin empati yeteneğinin düşük olduğunu söylüyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yeni bir araştırma yapıldığını ve bu araştırmanın sonucunda lüks araçlara sahip olan erkeklerin trafikte tam bir baş belası olduklarından bahsetmiştik. Yapılan yeni bir araştırma ise daha önceki araştırmanın sonuçlarını doğrudan destekliyor.

Yeni araştırma, ABD'de hizmet veren Nevada Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında iki erkek, iki de kadın denek kullanan bilim insanları, insanların kullandıkları aracın lükslük derecesi yükseldikçe, empati yeteneklerinin düştüğünü fark ettiler. Çalışma hem kadınlar hem de erkekler için aynı sonuçları veriyor.

Bilim insanları, araştırma kapsamında denek olarak kullanılan insanların farklı araçlardaki tepkilerini kameralar ile analiz ettiler. Yapılan analizlerde, kullanılan aracın lükslük seviye arttıkça insanların kendisini daha üstün hissettiği sonucuna ulaşıldı. Yani lüks araç kullanan kişiler, yoldaki diğer araç ve şoförlere oranla kendilerini daha üstün hissediyorlar.

Araştırmacılar, yaptıkları araştırmayla ilgili yaptıkları açıklamalarda, gösterişli araçlara binen insanların duygularının daha faklı olduğu sonucuna ulaştıklarını söylediler. Konuyu örneklerle de açıklayan bilim insanları, lüks araç kullanan deneklerin yayalara yol verme olasılığının daha düşük olduğunu belirttiler. Bilim insanlarına göre lüks araç kullanıcıları, yayalara yol verseler bile bunu isteyerek yapmıyorlar.