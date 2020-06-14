Mafia: Definitive Edition'un Orijinal Oyun İle Farkları

Mafia: Definitive Edition ile 2003 yılında satışa sunulan orijinal oyun arasındaki farkları ortaya koyan bir video yayınlandı. Video, aynı zamanda oyunda hikayeye ne kadar sadık kalındığını da gösteriyor.

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Mafia: Definitive Edition’ın fragmanının yayınlanmasından sonra; oyunun eski versiyonu ile arasında grafik anlamında nasıl bir fark olduğunu ortaya koyan bir video yayınlandı.

TripleADigest isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, oyunun hem görsel anlamda hem de ses efektleri anlamında nasıl geliştiği gözler önüne seriliyor. Aynı zamanda önemli sahnelere sadık kalınmış olması da dikkat çekiyor. Oyunun geliştiricisi Hangar 13, serinin tüm oyunlarında hikayeye sadık kalmaya özen gösterdiklerini söyleyerek özellikle akıllarda yer eden önemli sahnelerin her birini yeni versiyonlarda da koruduklarını belirtmişti. Tabii ki orijinal hikayenin ve karakterlerin korunduğu seride yenilikler sadece grafikler değil. Ekip, oyuncuları seride pek çok keyifli yeniliğin de beklediğini belirtiyor.

Önceki oyunlar beklentiyi düşürdü

Mafia Trilogy’nin çıkacak son parçası olan Mafia: Definitive Edition, 28 Ağustos’ta oyuncularla buluşacak. Serinin diğer iki oyunu olan Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition ise satışa sunulmuş durumda. Bu iki oyunu deneyimleyenler, özellikle Mafia II: Definitive Edition’da bulunan bazı hatalar sebebiyle 2K Games’i ve Hangar 13'ü eleştirmişti. Özellikle ortaya çıkan kare hızı problemleri ve haritada bazı noktalarda araçların birden boşluğa düşmesi gibi durumlar oyunculardan büyük eleştiri aldı.

Üçlemenin merakla beklenen son halkasında da benzer performans problemleri yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Ancak Mafia: Definitive Edition’un hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu düşünürsek Hangar 13’ün diğer oyunlarda yaşanan hataları gözlemleyerek son oyunda daha sorunsuz bir oyun deneyimi sunması muhtemel. PC, Xbox One ve PlayStation 4 olmak üzere tüm platformlarda oyunseverlerle buluşacak olan Mafia: Definitive Edition’a dair hâlâ merak edilen pek çok detay var ancak önümüzdeki günlerde daha fazla soruya cevap olacak videoların ya da oyun içi görsellerin gelmesi de mümkün.

Mafia: Definitive Edition vs. Mafia City Of Lost Heaven