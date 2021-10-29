Manchester United Taraftarı, Dökülen Saçları İçin Mahkemede

Kendi sahasında Liverpool’u ağırlayan Manchester United, aldığı 5-0’lık beklenmedik bir mağlubiyetle taraftarlarını kedere boğdu. Muhammed Salah’ın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta daha ilk dakikalarda iki gol bulan Liverpool, tarihi bir zafer elde etti. Sinir ve stresinden saçlarının döküldüğünü iddia eden bir Manchester United taraftarıysa desteklediği takımı mahkemeye vermek için yola koyuldu.

2019-2020 yılının Premier Lig şampiyonluğunu elde etmeyi başaran Liverpool, 24 Ekim’de Manchester United’ın kendi sahasında karşılaşmaya çıktı ve geceyi tarihi bir galibiyetle kapattı. Futbol devlerinin yer aldığı Premier Lig’de alınacak her puan zirveye giden yolda büyük öneme sahip. Özellikle bu maç da ligin puan tablosunu yakından ilgilendiriyordu.

Liverpool, Manchester United karşısında 5-0'lık tarihi bir galibiyet elde ederek rakibine ağır bir mağlubiyet yaşattı. Yankıları devam eden bu maçın ardından bir Manchester United taraftarıysa desteklediği takıma görülmemiş bir sebepten dolayı dava açıyor.

Sinir ve stresten dökülen saçları için Manchester United’a dava açıyor:

Manchester United’a gönül vermiş fanatik taraftar Andrew Tryan, takımın kendisinde yarattığı sinir ve stresten dolayı saçlarının döküldüğünü, bu sebepten dolayı Manchester United’ı dava edeceğini öne sürüyor. Karşılaşmanın 5. dakikasında Naby Keita ile kaydettiği golle 1-0 öne geçen Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota ile 2. golü kaydetti ve maçın daha ilk çeyreklik bölümü dolmadan ciddi bir avantaj elde etti. Maçın asıl kahramanı Muhammed Salah; karşılaşmanın 38, 45+5 ve 50. dakikalarında kaydettiği gollerle hat-trick yapmayı başardı. Paul Pogba’nın 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Manchester United cephesindeyse Ronaldo’nun ofsayda takılan gölü bulunuyor.

Kendi sahasında Liverpool’a karşı 5-0 mağlup olan ve şanssızlıklardan önünü alamayan İngiliz futbol devi Manchester United, taraftarının saçlarının dökülmesinden dolayı mahkemelik olarak bir tarihi olaya daha imza atacak gibi görünüyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Liverpool, Premier Lig puan tablosunda şu anda 2.’lik koltuğunda oturuyor. Manchester United ise 7. sırada yer alıyor.