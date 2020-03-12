Liverpool'un Yıldızı Mohamed Salah, Oppo'nun Yeni Marka Yüzü Oldu

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Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Oppo'nun yeni marka yüzü oldu. Oppo, bu hamleyle markanın Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Oppo, Reno 3 Pro'nun 44 MP ön kameraya sahip olan global versiyonunu tanıttı. Böylece cihaz artık rotasını Orta Doğu ve Afrika bölgelerine çevirdi. Oppo, bu bölgelerde marka yüzü olarak Liverpool ve Mısır milli takımının yıldızı Mohamed Salah ile anlaştığını duyurdu.

Reno 3 Pro'nun Orta Doğu'daki resmi lansmanı, Salah'ın da yer aldığı bir kampanyanın ayrıntılı olarak tanıtılacağı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek. Oppo Orta Doğu başkanı Ethan Xue, Mohammed Salah’ın muazzam profesyonel yeteneklerinin Reno 3 serisinin "kusursuz fotoğraf yetenekleri" ile kıyaslanabilir olduğunu söyledi.

Oppo​ spor odaklı bağlantılara yöneliyor

oppo mohamed salah

Oppo, Mohamed Salah'ın yanı sıra daha önce FC Barcelona, Roland-Garros, Wimbledon ve Boston Maratonu gibi spor organizasyonlarıyla da ortaklık kurmuştu. Şirket, bu tür spor odaklı bağlantıların marka ile dünyadaki enerjik ve tutku kullanıcılar arasında köprü kurabileceğini belirtiyor.
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Oppo ve Mohamed Salah arasındaki ortaklık, şirketin gerçek bir uluslararası akıllı telefon markası olma hedefinin bir parçası. Eğer Mohamed Salah marka adına olumlu bir etki yaratırsa başka sporcularla da anlaşma sağlanması olası görünüyor.

Mohamed Salah - Oppo anlaşması böyle duyuruldu:

Kaynak : https://www.gsmarena.com/liverpool_forward_mohamed_salah_oppo_ambassador-news-41964.php
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