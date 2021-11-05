Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı, Marmara Denizi ile Adalar'ı Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan etti. Bu karara göre bölgede kuş uçsa, devletin haberi olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda Marmara Denizi ile ilgili bir karar alındığını söylemişti. Geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan ve 2021 yılında yapılan çalışmalar sayesinde büyük çapta görünmez hale gelen müsilaj ile mücadele kapsamında alınan bu kararda, Marmara Denizi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olacağı ifade edilmişti. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmara Denizi ile Adalar, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Alınan bu karara göre sınırları belirlenmiş olan alanın yönetimi, 1989 yılında yayımlanan bir kanun hükmünde kararnameye göre sürdürülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, bölgenin korunabilmesi için koordineli bir şekilde çalışacak.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen arazinin krokisi

Alınan karara göre yukarıdaki krokide gördüğünüz alanla ilgili tüm çevre araştırmaları ile çevrenin korunması için yapılacak tüm çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanacak. Ayrıca çevredeki faaliyetlere ilişkin alınacak tedbirlerle de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilginecek. Sınırlar içerisindeki su ürünlerinin çıkarılması işlemi ise Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın koordinesi ise sürdürülecek.

Öte yandan; Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Marmara Denizi ile Adalar'da yapılacak tüm askeri faaliyetler ise Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bölgede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek. Bu sayede bölgenin korunması ve geçtiğimiz yıl patlak veren müsilaj meselesinin bu yıl yeniden hortlamaması sağlanmaya çalışılacak.