Bilim insanları, Mars yüzeyindeki demir oksidin oluşum sürecine dair yeni bir teori ortaya koyarak gezegenin su geçmişine ışık tuttu.

Bilim insanları Mars’ın kızıl renginin kaynağı hakkında yeni bir teori ortaya koydu. Yapılan araştırmalar, Mars yüzeyindeki demir oksidin beklenenden farklı bir süreçle oluşmuş olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları Mars’ın kızıl renginin nasıl oluştuğuna dair uzun süredir kabul gören teoriyi sorgulayan yeni bir araştırma yayımladı. Araştırmaya göre, gezegenin yüzeyinde geniş alanlara yayılan demir oksidin oluşum süreci, bugüne kadar düşünüldüğünden farklı olabilir.

Yeni Bulgular Mars’ın su geçmişini yeniden şekillendiriyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA’dan bilim insanları, Mars’taki demir oksidin geçmişte sıvı suyun etkisiyle oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Şimdiye kadar Mars yüzeyindeki demir oksidin büyük ölçüde hematit olduğu ve kurak dönemlerde atmosferle etkileşim sonucu meydana geldiği tahmin ediliyordu. Ancak yeni araştırmalar Mars’ın yüzeyinde bulunan kızıl tozun su içeren ferrihidrit mineraliyle daha fazla örtüştüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında Mars yüzeyine benzer bir toz oluşturup analiz etti. Yapılan deneylerde, ferrihidrit ile bazalt karışımının, gezegene ait gözlemlerle en iyi şekilde eşleştiği görüldü. Araştırmacılar, Mars’ta geçmişte suyun bol olduğu dönemlerde bu mineralin oluşmuş olabileceğini belirtti. Yeni bulgular ise gezegenin su geçmişine ve olası yaşam izlerine dair önemli ipuçları sağladı.

Önümüzdeki dönemde ESA’nın Rosalind Franklin gezgini ve NASA-ESA Mars Örnek Dönüşü görevlerinden gelecek verilerle bu yeni teori detaylı şekilde incelenecek. NASA’nın Perseverance gezgini tarafından toplanan ve Dünya’ya getirilecek numuneler, Mars tozundaki ferrihidrit miktarını kesin olarak belirlemek için analiz edilecek. Mars yüzeyindeki minerallerin tam bileşimini öğrenmek zaman alacak olsa da bilim insanları uzaydan yapılan gözlemler ve laboratuvar çalışmalarıyla gezegenin geçmişine dair daha net bilgilere ulaşmaya adım adım yaklaştıklarını belirtti.