Sony Yine Bildiğimiz Gibi: Marvel Tokon: Fighting Souls, 132 Ülkede Oynanamayacak!

Sony'nin Ağustos ayında çıkacak yeni oyunu Marvel Tokon: Fighting Souls, PC tarafında 132 ülkede erişime engelli bir şekilde çıkacak.

Önümüzdeki ay çıkacak yeni dövüş oyunu Marvel Tokon: Fighting Souls için gün sayarken, Sony'den daha önce olduğu gibi ilginç bir hamle geldi.

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Heyecanla beklenen oyun, tam 132 ülkede PC'den erişilemeyecek. Sebebi ise daha önce olduğu gibi yine PSN...

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Asıl sebep PSN zorunluluğu

Resmî bir açıklama yapılmasa da SteamDB verileri, durumun PSN zorunluluğundan kaynaklandığını gösteriyor.

Listedeki Afganistan, Mısır, Sırbistan ve Haiti gibi 132 ülkenin ortak özelliği, bu bölgelerde PSN hizmetinin resmî olarak sunulmaması. Yani Sony, PC'ye çıkardığı oyunlara PSN zorunluluğunu getirdiğinden bu yana PSN'in resmî olarak sunulmadığı ülkelerde oyununun oynanmasını istemiyor.

Hatırlayacağınız üzere Sony, 2024 yılında Helldivers 2 için de benzer bir PSN dayatması yapmış ve 177 ülkede krize neden olmuştu. O dönem yükselen devasa tepki dalgasının ardından geri adım atmak zorunda kalan şirket, görünüşe göre bu hatasından pek de ders çıkarmamış.