Bugünlerde devamlı bir ekrana bakıyoruz. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranları kullanıcılarını devamlı bir yapay mavi ışığa maruz bırakıyorlar. Mavi ışığın insan sağlığına zarar verdiği ise bilinen bir gerçek. Bu rahatsız edici ışığın olumsuz etkilerini azaltan mavi ışık filtresi nedir, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla anlattık.

Gün boyu çalışırken bilgisayar ekranına, aralarda vakit geçirmek için akıllı telefon ekranına, akşamları ise tablet ekranına bakarak günümüzü geçiriyoruz. İyi güzel ama bu ekranlarda maruz kaldığımız yapay mavi ışık yüzünden beynimiz gece mi gündüz mü anlayamıyor ve salgılaması gereken hormonları salgılayamıyor. Üstelik bu rahatsız edici mavi ışık nedeniyle gözlerimiz epey yoruluyor.

İşte tam da bu noktada devreye mavi ışık filtresi giriyor. Mavi ışık filtresi pek çok cihazda dahili olarak bulunan ya da üçüncü taraf bir uygulama ile kullanabileceğiniz bir ekran teknolojisidir. Temel olarak amacı, ekranı biraz sarartmak ve mavi ışığı daha doğal bir hale getirmektir. Gelin mavi ışık filtresi nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim ve bilmeniz gereken detayları görelim.

Mavi ışık nedir, zararları nelerdir?

Kullandığımız dijital cihazların ekranlarından yansıyan yapay ışık, mavi ışık olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz tüm ekranlardan yansıyan ışığın türü budur. Dijital ekranların yanı sıra florasan gibi güçlü bir aydınlatma sağlayan lambaların ışıkları da mavi ışık olarak kabul edilir.

Buradaki yazımızda tüm detaylarıyla anlattığımız gibi mavi ışığın başta göz olmak üzere vücudumuzun her bir noktasına farklı oranlarda zararı var. En iyisi mavi ışık yayan ekranlardan uzak durmaktır ancak günümüz dünyasında bunu yapmak pek de mümkün olmadığı için bu ışığın olumsuz etkilerini azaltacak mavi ışık filtresi kullanılması öneriliyor.

Mavi ışık filtresi nedir?

Mavi ışık filtresi; dijital ekranlardan yansıyarak kullanıcıyı rahatsız eden mavi ışığın olumsuz etkilerini azaltan bir ekran teknolojisidir. Günümüzde pek çok cihaz dahili olarak kendi mavi ışık filtresine sahiptir. Eğer kullandığınız cihazın bu tür bir özelliği yoksa uygulama mağazalarından üçüncü taraf mavi ışık filtresi uygulamalarından birini indirerek kullanabilirsiniz.

Mavi ışık filtresi nasıl çalışır?

Güneş tarafından aydınlatılan Dünyamızda maruz kaldığımız ışık turuncu ve yumuşak bir renge sahiptir. Mavi ışık ise hiç de alıştığımız gibi değildir. Mavi ışık filtresi, yapay mavi ışığın daha doğal ve yumuşak görünmesi için belirli oranda turuncu ışık yayar. Böylece yapay maviliği kırmayı ve olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler.

Mavi ışık filtreleri genel olarak turuncu ışık yaysalar da bazı uygulamalar sayısız renk seçeneği sunar. Renk seçenekleriyle beraber filtre ışığının gücünü de ayarlamanız mümkündür. Her kullanıcının yapay mavi ışıktan etkilenme yoğunluğu farklı olduğu için gözünüze en uygun gelen filtre seçeneklerini kendiniz düzenleyebilirsiniz.

Mavi ışık filtresi nasıl kullanılır?

Windows mavi ışık filtresi

MacOS mavi ışık filtresi

iOS mavi ışık filtresi

Android mavi ışık filtresi

Windows mavi ışık filtresi nasıl kullanılır?

Adım #1: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Sistem sekmesini açın.

Sistem sekmesini açın. Adım #3: Monitör seçeneğine tıklayın.

Monitör seçeneğine tıklayın. Adım #4: Gece Işığı sayfasını açın.

Gece Işığı sayfasını açın. Adım #5: Şimdi Açın butonuna tıklayın.

Şimdi Açın butonuna tıklayın. Adım #6: Filtre yoğunluğunu ayarlayın.

Filtre yoğunluğunu ayarlayın. Adım #7: Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda mavi ışık filtresini aktif hale getirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Windows bu özelliği gece ışığı olarak adlandırıyor. Gece ışığını belirli saatlerde aktif hale gelmesi için ayarlayabilirsiniz. Filtrenin yaydığı turuncu ışığın gücünü düzenleyerek gözünüzü en az yoran ışığı yakalayabilirsiniz.

MacOS mavi ışık filtresi nasıl kullanılır?

Adım #1: Sistem Tercihleri sayfasını açın.

Sistem Tercihleri sayfasını açın. Adım #2: Ekranlar sayfasını açın.

Ekranlar sayfasını açın. Adım #3: Night Shift sekmesine tıklayın.

Night Shift sekmesine tıklayın. Adım #4: Özelliği aktif hale getirin.

Özelliği aktif hale getirin. Adım #5: Filtre yoğunluğunu ayarlayın.

Filtre yoğunluğunu ayarlayın. Adım #6: Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Adım #7: İşlem tamam.

MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda mavi ışık filtresini aktif hale getirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. MacOS bu özelliği Night Shift olarak adlandırıyor. Night Shift özelliğini belirli saatlerde aktif hale gelmesi için ayarlayabilirsiniz. Filtrenin yaydığı turuncu ışığın gücünü düzenleyerek gözünüzü en az yoran ışığı yakalayabilirsiniz.

iOS mavi ışık filtresi nasıl kullanılır?

Adım #1: Denetim Merkezi’ni açın.

Denetim Merkezi’ni açın. Adım #2: Parlaklık denetim simgesine dokunun ve basılı tutun.

Parlaklık denetim simgesine dokunun ve basılı tutun. Adım #3: Night Shift butonuna dokunarak mavi ışık filtresini aktif hale getirin.

Night Shift butonuna dokunarak mavi ışık filtresini aktif hale getirin. Adım #4: Aynı Night Shift butonuna dokunarak mavi ışık filtresini devre dışı bırakabilirsiniz. Night Shift özelliğini otomatik hale getirmek için;

Aynı Night Shift butonuna dokunarak mavi ışık filtresini devre dışı bırakabilirsiniz. Adım #5: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #6: Ekran ve Parlaklık sayfasını açın.

Ekran ve Parlaklık sayfasını açın. Adım #7: Night Shift seçeneğine dokunun.

Night Shift seçeneğine dokunun. Adım #8: Night Shift özelliğinin devreye gireceği saati belirleyin.

Night Shift özelliğinin devreye gireceği saati belirleyin. Adım #9: İşlem tamam.

iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad’lerde mavi ışık filtresini aktif hale getirmek için yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Mobil cihaz ekranları daha küçük olduğu ve bu ekranlara daha yakından baktığımız için yaydıkları mavi ışığın olumsuz etkilerinin bilgisayar ekranından bile daha yoğun olduğu düşünülüyor. Bu nedenle Night Shift özelliğini özellikle akşam saatlerinde aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin.

Android mavi ışık filtresi nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Mavi Işık Filtresi mobil uygulamasını indirin.

Buradaki bağlantı üzerinden Mavi Işık Filtresi mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı açın ve filtreyi aktif hale getirin.

Uygulamayı açın ve filtreyi aktif hale getirin. Adım #3: Filtre ışığının rengini belirleyin.

Filtre ışığının rengini belirleyin. Adım #4: Filtre yoğunluğunu ayarlayın.

Filtre yoğunluğunu ayarlayın. Adım #5: Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Dilerseniz mavi ışık filtresi için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda ve tabletlerinizde dahili bir mavi ışık filtresi yoksa Mavi Işık Filtresi mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak yeni modellerin pek çoğunda bu özellik dahili olarak geliyor. Ayarlar sayfası üzerinden ulaşabileceğiniz Ekran ayarlarından bu özelliği aktif hale getirebilir ve zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Uygulama adımları marka ve model arayüzüne göre değişiklik gösterebilir.

Dijital ekranlarda maruz kaldığımız yapay mavi ışığın olumsuz etkilerini azaltan mavi ışık filtresi nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtlayarak farklı işletim sistemlerinde bu özelliği nasıl kullanacağınızı anlattık. Mavi ışık filtresi kullansanız bile ekran başında geçirdiğiniz süreyi azaltmanız öneriliyor.