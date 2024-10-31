Bilgisayarlarımıza veya cep telefonlarımıza, günde ortalama 7-8 saat bakıyoruz. Hâliyle gözlerimiz de bu uzun saatlerden oldukça fazla etkileniyor. Özellikle bu cihazlardan yayılan mavi ışık, bazı sağlık problemlerini beraberinde getiriyor.

Elektronik cihazlardan yayılan bu mavi ışığı almamak için ise mavi ışık gözlükleri takmak oldukça revaçta.

Peki bu gözlükler, gerçekten mavi ışığın zararlı etkilerini azaltıyor mu?

Öncelikle mavi ışığın ne olduğuna bakalım.

Mavi ışık, çok kısa dalga boyuna sahip ve yüksek miktarda enerji üreten bir tür elektromanyetik radyasyondur. Bu mavi ışık, her ne kadar gözlerimizi bazı açılardan olumsuz etkilese de aslında gözlerde geri döndürülemez bir hasara yol açmaz.

Ayrıca mavi ışığa maruz kalma durumu çok da yeni sayılmaz. Yani bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler hayatımıza girmeden önce de bu ışığa maruz kalıyorduk.

Çünkü Güneş, en büyük mavi ışık kaynağıdır ve bu ışık, floresan ve LED ışıklarda da bulunur.

Fakat Güneş, floresan ve LED ışıklar, gözlerimizi çok da rahatsız etmezken elektronik cihazlardan yayılan mavi ışıklar neden gözlerimizi bu denli rahatsız ediyor?

Aslında bu sorunun cevabı göz yorgunluğudur. İnsanların %60’ından fazlası, farkında olmasalar da dijital göz yorgunluğu yaşar. Çünkü tablet, bilgisayar ve telefon gibi cihazlara baktığımızda çok daha az göz kırparız ve bu da göz yorgunluğuna neden olur.

Öte yandan mavi ışık, vücudun sirkadiyen ritmini, doğal uyanıklık ve uyku döngüsünü etkiler. Hatta Harvard araştırmacılarına göre mavi ışık da dahil olmak üzere her türlü ışık, vücudun uyumaya yardımcı olan bir hormon olan melatonin salgılama yeteneğini azaltır.

İşte mavi ışık engelleyici gözlükler de dijital ekranlardan yayılan mavi ışığı engeller veya filtreler. Bu da iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olur. Ayrıca bilgisayar kaynaklı baş ağrılarını ve ekrana çok uzun süre bakmaktan kaynaklanan göz ağrılarını da en aza indirger.

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