Birçoğumuzun severek tükettiği, rengiyle göz kamaştıran, faydaları saymakla bitmeyen yaban mersininin mavi görüntüsünün altında aslında mor bir renk yatıyor.

İyi ama dışarıdan bakıldığında mor renge dair hiçbir ibare yokken suyu sıkıldığında nasıl bu renge bürünebiliyor?

Gelin birlikte inceleyelim.

Yaban mersini, normalde mavi bir renge sahip.

Sıkılan suyu ise görüntüsüyle o kadar zıt bir hâlde oluyor ki, bazen böğürtlenle karıştırılabiliyor. Bu konu hakkında Bristol Üniversitesinden bir ekip, ilginç bulgular elde etti.

Aslında bu durum, sadece yaban mersininde değil; ardıç meyvesi, yaban eriği gibi aynı renkteki birçok meyvede de geçerli bir durum. Peki ortak özellikleri sadece renkler mi?

Meyvenin mavi rengi, aslında dış kabuğuyla alakalı.

Yaban mersinini kaplayan, mumsu bir katman aslında bu. Bu katman da mavi ve morötesi ışığın saçılmasını sağlıyor. Böylece bizler yaban mersinini mavi görürken, kuşlar mavi-morötesi görüyor.

Çalışmayı gerçekleştiren ekip, yaban mersininin sıktığımızda elde edilen “mor” rengin sebebinin meyvenin pigmentli suyuna bağlıyorlar. Yani bu mavi renk, meyvenin suyunda yer almıyor.

Bitkileri kaplayan ve doğal bir koruma mekanizması oluşturan bu mumsu yapı, birçok meyvede aslında biz göremesek de bulunuyor.

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