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Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zekâ Destekli Dil Öğrenme Uygulaması DİLİM'i Kullanıma Sundu: İşte Detaylar

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Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zekâ destekli dil öğrenme uygulaması DİLİM'i resmen kullanıma sundu. Biz de özelliklerini, nasıl kullanıldığını ve diğer detaylarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yapay Zekâ Destekli Dil Öğrenme Uygulaması DİLİM'i Kullanıma Sundu: İşte Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapay zekânın farklı alanlara entegre edildiğini görüyorduk. Eğitim de bunlardan biriydi. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir geliştirilen yapay zekâ destekli DİLİM isimli projesini resmen tanıttı ve kullanıcılara sundu.

DİLİM, yapay zekâdan güç alan ve tamamen ücretsiz bir şekilde sunulan bir dil öğrenme uygulaması olarak nitelendiriliyor. Gelin DİLİM platformunun neler sunacağına ve detaylarına göz atalım.

Türkçe ve İngilizce eğitimine yönelik tüm yaş gruplarına uygun bir platform

DİLİM platformu, Türkçe ve İngilizce eğitimine yönelik bir eğitim platformu olarak kullanıma sunuldu. Bu platformu kullanıcılar, yapay zekânın da yardımıyla dil öğrenmek için kullanabilecek. DİLİM’in tüm yaş gruplarına uygun bir uygulama olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

DİLİM platformuna web ve mobilden ulaşmanız mümkün. App Store ve Google Play Store üzerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. 7 yaş ve üzeri tüm kullanıcıların erişebileceği DİLİM’in ücretsiz olduğunu tekrar belirtelim. EBA veya e-Devlet hesabı yoluyla giriş yaptıktan sonra kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

DİLİM, Türkçe ve İngilizce becerilerinizi kendi öğrenme hızınıza göre etkileşimli şekilde geliştirmenizi sağlayan bir uygulama olarak tanımlanıyor. Kelime, dilbilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi becerileri geliştirme, dilgisi konularını interaktif biçimde keşfetme, konu temelli yazma ve konuşma etkinlikleri, kişiselleştirilmiş öğrenme, gelişim takibi, ölçme ve değerlendirme gibi birçok özellik uygulamada bulunuyor.

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