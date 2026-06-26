Son Günlerde Ortalığı Kasıp Kavuran MECCHA CHAMELEON, Tam 10 Milyon Satışa Ulaştı

Eşi benzerine çok az rastlanan bir başarı hikâyesi de son günlerde MECCHA CHAMELEON'dan geldi.

Oyun dünyası şu sıralar kelimenin tam anlamıyla renkten renge" giriyor.

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Steam’de fırtınalar estiren saklambaç oyunu MECCHA CHAMELEON, dijital dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 10 Haziran'da sessiz sedasız piyasaya sürülen yapım, sadece iki hafta içinde 10 milyon satış barajını aşarak imkânsızı başardı.

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Rekorları çifter çifter kırıyor

MECCHA CHAMELEON'un yükseliş grafiği, oyun dünyasında eşine az rastlanır cinsten.

Sosyal medyada her iki videodan birinde gördüğümüz oyun, 20 Haziran’da 5 milyon satışa ulaştığını duyurmuştu. Bu sayıdan sadece iki gün sonra 7 milyona koşan oyun, bugün ise 10 milyon barajını geçti.

Eğer siz de hâlâ denemediyseniz, arkadaşlarınızla birlikte fırçalarınızı kapıp MECCHA CHAMELEON'u mutlaka deneyin.