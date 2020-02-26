MediaTek, Helio G70 ve Snapdragon 665’i Karşılaştırdı

Tayvan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek'in en yeni işlemcilerinden biri olan Helio G70 modeli, bu senenin Ocak ayında açıklanmasından bu yana, ilk defa Realme C3 cihazında ortaya çıktı. Şirket şimdi de yonga seti pazarlamasının bir parçası olarak, işlemciyi Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisiyle karşılaştıran bir video yayınladı.

Realme C3, Helio G70 işlemciye sahip piyasada bulunan tek telefon olduğundan, MediaTek'in test için seçtiği cihaz olması şaşırtıcı değil. Karşılaştırma için seçilen Snapdragon 665 ise OPPO A9’da kullanılıyor. Bir videosu yayınlanan karşılaştırma, karşılaştırma puanları, uygulama başlatma süresi ve oyun başlatma süresi gibi alanları kapsıyor.

İlk testte her iki telefon da AnTuTu ile çalışıyor ve sonuç, Helio G70'in Snapdragon 665'in 166.126 puanına karşı 193.790 puanla turu kazandığını gösteriyor. Her iki telefonun da aynı AnTuTu sürümünü çalıştırmadığını belirtmek burada önemli bir nokta. Aslında, Realme C3 kıyaslama uygulamasının daha yeni bir sürümünü çalıştırıyor. Genel olarak yapılan tüm testlerde Helio G70’in yazılan tüm senaryolarda zirveye çıktığını da burada belirtmemizde fayda var.

Videoda uygulama başlatma süresi için yapılan karşılaştırmada, YouTube ve Flipkart gibi uygulamaları başlatma süresi karşılaştırılıyor. Realme C3, YouTube'u yüklerken daha hızlıyken, her iki cihazın da Flipkart'a bağlı olduğu söyleniyor. Testin son aşaması, PUBG, Asphalt 9 ve Call of Duty gibi oyunların lansman süresini karşılaştırıyor. Helio G70 üç turun hepsini kazanırken, Snapdragon 665 kesinlikle geride kalmıyor. Bununla birlikte, gelen yorumlara bakacak olursak MediaTek’in son yonga setleri muazzam bir şekilde geliştiğinden ve rekabeti galip bitirdiğinden övülmeyi hak ediyor.

Helio G70 özellikleri

Sekiz çekirdekli bir yonga olan Helio G70’in dört çekirdeği 2 GHz’de Cortex A75 ile diğer dört çekirdeği ise 1,7 GHz’de Cortex A55 ile çalışıyor. Ayrıca Helio G70, 8 GB’a kadar 1800 MHz LPDDR4x ve eMMC 5.1 depolamayı ve 1080x2520 piksel çözünürlüğü destekliyor. İşlemcide bulunan HyperEngine Oyun Teknolojisi, oyunların tadını çıkarırken hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlarken maksimum 30 fps video kare hızını destekleyen Helio G70, 48 MP kamera veya 16 MP’lik çift kamera desteği de sunuyor.