MediaTek'in performans testleri sırasında kağıt üstünde oynamalar yaptığı iddia ediliyor. MediaTek, yaptığı açıklamada iddiaları reddetti ancak ilerleyen günlerde ne olacağı bilinmiyor.

Performans testlerinde hileler, zaman zaman gündeme gelen ve dava konusu olan bir durumdur. Kısa bir süre önce Huawei'nin birçok akıllı telefonun test sonuçlarıyla oynadığı (3DMark puanlarının %47'ye kadar artırılması) ortaya çıkmış ve şirket özür dileyerek bunu sonlandırmıştı. Şimdi de MediaTek'in performans testlerinde hile yaptığı iddia ediliyor.

AnandTech'in haberine göre MediaTek, OPPO Reno 3 Pro akıllı telefonunda kullanılan Helio P95 işlemcisi hakkında bazı işlemler gerçekleştirdi. Helio P95, bir önceki model olan Helio P90 ile neredeyse aynı ancak Helio P95'te yapay zekâ performansında %10'luk bir artış ve 64 MP kamera desteği bulunuyor. Helio P95, 2 adet yüksek performanslı 2,2 GHz Cortex A75 çekirdeği ve 6 adet 2 GHz Cortex A55 verimlilik çekirdeği içeren orta sınıf işlemci.

Performans artışı bir dosyayla sağlandı:

Bununla birlikte AnandTech’in testlerinde Helio P95'in PCMark performansına nazaran daha iyi gözüktüğü ortaya çıktı. Ayrıca MediaTek'in yeni amiral gemisi Dimensity 1000 5G'nin Helio P95'ten daha kötü bir performans sergilediği ortaya çıktı.

Özellikle Writing 2.0 ve Web Browsing 2.0 puanlarına dikkat edilerek hileli sonuçlar açığa çıkarıldı. Hiçbir hile yapılmadan tamamlanan OPPO Reno 3 Pro testlerine göre PCMark puanının %30 artmasını sağlayan performans artırmalarına rastlandı. İşlemciler, performans testine sokulduğu zaman ''power_whitelist_cfg.xml'' dosyası ortaya çıkıyor ve bu dosya performansın artmasını sağlıyor ancak bu performans artışı gerçekten performansın artmasını sağlamıyor; yani performans testi kandırılmış oluyor.

Performansı artmış gibi gösteren 'power_whitelist_cfg.xml' dosyası sadece OPPO telefonlarda değil MediaTek işlemci kullanan Xiaomi, Vivo ve Sony gibi firmaların bazı telefonlarında da bulunuyor. Bu, hilenin arkasında akıllı telefon üreticilerinin olmadığı kanısına ulaştırıyor; yani bu dosyayı yazılıma ekleyen MediaTek'in kendisi. MediaTek temsilcisiyse yaptığı açıklamada ''Birçok şirket, performans testleri yapılırken yonga setinin tüm kapasitesini gösterebilmesi için mümkün olan en iyi performansı gösteren cihazları tasarlıyor. Bu, herhangi bir yonga setinin çıkabileceği en üst performansı ortaya koymaktadır'' şeklinde konuştu.