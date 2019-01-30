Sony'nin Oyun Stüdyoları, PS5 Oyunları Üzerinde Çalışıyor

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 piyasaya çıktığında, sistemin hakkını verecek özelliklere sahip oyunlar da olacak.

Sony PS5 için özel olarak oyunlar üretilmeye başlandı. Endüstri analisti Daniel Ahmad, genel olarak Sony’nin ilk parti stüdyolarının tamamının PS5’e odaklandığını açıkladı. Yeni sistem hakkında konuşmak için daha erken olduğunu belirten Ahmed, GDC öncesinde bazı bilgiler edineceğimizi düşünüyor. Ahmed, ayrıca “PS5 geliştirici kitlerinin ortalıkta olduğunu ve hakkında iyi şeyler duyduğunu” söylüyor.

Sony yeni nesil konsol üzerinde çalışmalarına başladığını zaten duyurmuştu. Bazı üçüncü parti stüdyolar da bu konsol için oyun çalışmalarına başlamıştı. Bu stüdyolar arasında Square Enix, Bethesda ve Activision yer alıyor.

Bir rapora göre geliştiricilerin %18’i gelecek nesil konsollar üzerinde çalışıyor ve Sony’nin de bunun bir parçası olması kaçınılmaz.

Yine de bu yıl için PS5 adına çok fazla şey beklememek gerekiyor. Şimdiden IP’leri oluşturulmuş ve PS4 için geliştirilen oyunlar var.

Endüstri standartları ise bu olmayabilir. Yeni Xbox versiyonunun bu yıl çıkması bekleniyor. Xbox’a dair bir diğer söylenti de 2020 yılında Xbox Scarlett kod adlı konsolun iki versiyonunun çıkacağı yönünde.