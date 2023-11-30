Meizu, yeni amiral gemisi telefonu Meizu 21'i duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, özelliklerine kıyasla makul fiyatlı. Telefonun Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Meizu, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Meizu 21, üst düzey teknik özelliklerine kıyasla kabul edilebilir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon, bu fiyatıyla Türkiye'ye gelse çok satar ancak böyle bir durum yaşanması beklenmiyor.

Meizu 21, 6.55 inç büyüklüğünde oldukça ince çerçevelere sahip bir ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip. OLED yapıdaki ekrana açılan delikte, 32 MP çözünürlük sunan Samsung S5KJD1 sensörlü selfie kamera bizleri karşılıyor. Parmak izi okuyucu sensörün de ekrana gömülü olduğunu belirtelim.

Karşınızda Meizu 21

Meizu'nun yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.800 mAh kapasiteli batarya ile donatılan Meizu 21, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve çift stereo hoparlör gibi üst düzey özelliklere de sahip. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı Flyme 10.5.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Ama kamera, Samsung S5KHP3 sensörlü ve 200 MP çözünürlük sunuyor. Bu kameranın OIS desteği sunduğunu belirtelim. Samsung S5K3L6 sensörlü 12 MP ultra geniş açılı kamera ile Samsung S5K5E9 sensörlü 5 MP derinlik odaklı kamera da Meizu 21'de bulunuyor. Telefonun kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor.

Meizu 21 teknik özellikleri:

Ekran 6.55 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 120 Hz, 1.800 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8-12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 200 MP + 12 MP + 5 MP Batarya 4.800 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (Flyme 10.5)

Meizu 21 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 480 dolar 12GB + 256GB 520 dolar 12GB + 512GB 565 dolar

Siyah, mor, yeşil ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak Meizu 21, 5 Aralık itibarıyla tüketicilerle buluşacak.