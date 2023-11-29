Telefon almayı düşünüyorsanız ve bütçeniz 20 bin TL altındaysa bu listede yer alan seçeneklere göz atmanızı öneririz.

Telefon alırken kamerası, işlemcisi, bataryası, tasarımı kadar fiyatı da önemli. Seçim yaparken genelde ilk kıstaslarımızdan biri bu oluyor. Neyse ki bu konuda tüketicileri memnun edecek bolca seçenek var.

Bu listemizde hem fiyatıyla hem sahip olduğu özelliklerle kendi segmentinde öne çıkan bazı telefonları derledik. Listemizde Nothing, Samsung, Honor gibi pek çok markaya yer verdik.

Tasarımıyla fark yaratan Nothing Phone (1)

Ekran: 6,55inç ' OLED, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 778G+

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 + 50 MP arka kamera, 16 MP ön kamera

Batarya: 4500 mAh

Nothing'in çıkış yaptığından bu yana ses getirmeyi başaran telefonlarının ilki olan Phone (1), dahil olduğu segmentin beğeni toplayan telefonlarından biri olmayı başardı. Özellikle özgün tasarımı, sade arayüzü ve arkasında yer alan Glyph özelleştirilebilir bildirim ışıklarıyla dikkat çeken telefon, bu fiyat aralıklarında bir telefon arayanlar için en iyi seçeneklerden biri.

Nothing Phone (1) 256 GB versiyonu şu an indirimde ve 128 GB'den daha ucuz. Dilerseniz buradan göz atıp değerlendirebilirsiniz.

4 nesil Android güncellemesi garantisiyle Samsung Galaxy A54

Ekran: 6,4 inç FHD+, 120 Hz, Super AMOLED

İşlemci: Samsung Exynos 1380

RAM: 8 GB

Depolama: 128-256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera, 32 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Bazılarımız telefon seçerken yenilik aramaktan çok garantici davranmayı seçeriz. Eğer siz de o insanlardan biriyseniz, Samsung Galaxy A54 uygun fiyatı, sahip olduğu özellikleri ve 4 yıl boyunca Android, 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alma garantisiyle tercihiniz olabilir. Ayrıca Galaxy A54, hem arka hem ön kamera performansıyla da kullanıcılarından iyi yorumlar almayı başarmış bir telefon.

Kamera performansıyla öne çıkan HONOR 90

Ekran: 6,78 inç, 120 Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Güçlendirilmiş Sürüm

RAM: 12 - 16 GB

Depolama: 256 - 512 GB

Arka Kamera: 200 + 12+ 2 MP arka kamera + 50 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Kamera performansı sizin için her şeyden önde geliyorsa listemizde ilginizi çekebilecek olan telefon Honor 90. Hem arka hem ön kamerada oldukça iyi performans sergileyen telefon, aynı zamanda ekranı, batarya performansı gibi özellikleriyle de kullanıcılarından geçer not almayı başardı.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlara Redmi Note 12 Pro

Ekran: 6,67 inç FHD+, 120 Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

RAM: 6-8-12 GB

Depolama: 128-256 GB

Kamera: 108 MP ana kamera + 16 MP ön kamera

Batarya: 5000 mAh

Redmi'nin bu senenin başlarında ülkemizde satışa sunduğu Note 12 serisinin özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da öne çıkan üyesi Note 12 Pro, uygun fiyatına karşın kullanıcılarını memnun eden kamera ve batarya performansıyla öne çıkıyor.

Yine kamerasıyla öne çıkan bir başka telefon: Huawei Nova 11

Ekran: 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM: 8 GB

Depolama: 128-256-512 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP arka kamera, 60 MP ön kamera

Batarya: 4.500 mAh

8K fotoğraf, 4K video çekim desteğine sahip olan Huawei Nova 11, 10 kata kadar yakınlaştırma desteği ile de dikkat çekiyor. Performans anlamında da sizi yarı yolda bırakmayacak bir telefon olduğunu söyleyebileceğimiz Nova 11, eğer Google servislerini doğrudan mağaza üzerinden kullanamayacak olmak sizin için sorun değilse iyi bir seçenek.

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