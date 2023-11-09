Daha önce uzaylı bulduğunu iddia eden bir gazeteci ile tüm dünyanın konuştuğu bir toplantı gerçekleştiren Meksika Meclisi, bu defa Peru'da bulunan bazı mumyalar ile ikinci bir uzaylı oturumu yapıyor.

Meksika meclisi, salı günü gerçekleştirdiği oturumda üç parmaklı Peru mumyaları ile ilgili yeni bilgiler almak için bilim insanlarının ve araştırmacıların açıklamalarını dinledi. Bu açıklamalara göre mumyaların bir canlının kalıntıları olduğu doğru olsa da, uzaydan gelmiş olma ihtimalleri düşük.

İlk olarak 13 Eylül'de Meksikalı UFO araştırmacısı Jamie Maussan, Peru'da bulunan iki mumyayı uzaylıların kanıtı olarak göstermişti. Nazca Hatları'nın yakınlarında bulunan bu mumyaların Dünya üzerindeki yaşamla hiçbir ilgisi olmadığı iddia edilmişti.

Araştırmacılar, kalıntıların uzaylılara ait olduğundan emin değil

Salı günü gerçekleştirilen oturumda uzmanlar, mumyaların gerçek olduğunu ve bir zamanlar canlı olan bir varlığa ait olduğunu onayladılar. Yine de mumyaların kökeni konusunda kesin bir görüş belirtilmedi. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda mumyaların Dünya dışından geldiğini gösteren hiçbir şey bulamadıklarını ifade etti.

Araştırmacılardan antropolog Roger Zuniga, geçtiğimiz dört yılda beş defa benzer yapıları incelediğini ve mumyaların gerçek canlılara ait olduğunu söyledi. Zuniga ayrıca bu canlıların biyolojik formlarının insan müdahalesi ile değişmediğini belirledi. Mumyaların başları normalden büyük ve ellerinde 3 parmak bulunuyor. 11 araştırmacı tarafından imzalanan mektupta da bedenlerin Dünya dışından geldiğine dair bir delil bulunmadığı açıklandı.

Maussan'ın ilk yaptığı açıklamaların ardından pek çok kişi uzaylı iddialarına gülüp geçmişti. Hatta o dönemde bir pastacının yaptığı uzaylı şeklindeki bir pastanın videosu, "Meksika'daki uzaylı pasta çıktı" şeklinde paylaşılmıştı. Yeni çalışmalar mumyaların gerçek olduğunu gösterirken, doktorlardan biri olan Celestino Adolfo Piotto, bu canlıların günümüzdeki insanların gelişmiş versiyonu ve bizim seleflerimiz olduğunu söyledi.