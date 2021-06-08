Marvel'ın devasa bir kesim tarafından heyecanla beklenen dizisi Loki, eleştirmenlerden ilk geri dönüşlerini aldı. Sadece iki bölümün gösterildiği diziye yapılan geri dönüşler dizinin oldukça iyi olduğuna işaret ediyor.

9 Haziran 2021 tarihinde Disney+ platformuna çıkışını yapacak olan Loki dizisi, adından da anlaşıldığı üzere Marvel evreninde oldukça sevilen bir karakter olan Loki’yi konu alacak. Dizi hakkında herhangi bir fikriniz yoksa ve diziyi merak ediyorsanız, dizi hakkındaki beklentilerimizi aktardığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu haberimizde, merakla beklenen Loki dizisinin eleştirmenlerden almış olduğu geri dönüşleri sizlere aktarıyor olacağız. Eleştirmenlere dizinin sadece ilk iki bölümü gösterildi. Geri dönüşlere baktığımızda genel olarak diziye oldukça olumlu bakıldığını söyleyebiliriz. İşte Loki dizisinin almış olduğu geri dönüşler.

Umut verici fakat yavaş başlangıç

Mashable’dan Proma Khosla, WandaVision’ın kasıtlı olarak haftadan haftaya tonu değiştirmesinin ve Falcon ve Kış Askeri’nde bir tonun sabit olarak kullanılmasının karşısında Loki dizisinin kaotik bir şekilde kaldığını belirtiyor. Yavaş adımlarla başlayan hikâyenin sıkıcı derecede yavaşladığını belirten Khosla, zaman yönetiminin daha iyi uygulanabileceğinden bahsetti. Fakat mizahi açıdan bakıldığında Thor: Ragnarok’ta olduğu gibi iyi bir iş çıkarıldığı belirtiliyor.

Variety’den Caroline Framke ise doldurulması gereken boşluklar doldurulurken mizahi kısma daha az vakit bulunduğunu belirtirken ikinci bölümün ilkinden daha ilgi çekici olduğunu söylüyor.

Aktörlerden oldukça iyi performanslar

Metro’dan Sabrina Barr, Robert Downey Jr. nasıl Iron Man’i canlandırmak için doğmuşsa, Tom Hiddleston da aynı şekilde Loki için doğmuş diyerek beğenilerini dile getiriyor.

Collider’dan Liz Shannon Miller ise dizideki diğer oyuncuların da oldukça iyi performans sergilediğini fakat Gugu Mbatha-Raw ve Wunmi Mosaku gibi oyuncuların canlandırdığı karakterlerin, ilk 2 bölümde yeterince altlarının doldurulmadığını belirtiyor.

USA Today’den Kelly Lawler da diğer oyuncuların performanslarının oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak, genelde başka yerlerde gördüğümüz Owen Wilson gibi oyuncuların, Marvel’ın bu kısmına oldukça yakıştığını dile getiriyor.

“Loki, Marvel evreninin sıkı sınırlarında yeterince deney alanı olduğuna dair bir kanıt”

Sabrina Barr, Loki’nin zamanı bükerek geri dönüşünün, hikayesini garip ve beklenmedik yönlere çekebileceğini belirtirken The Verge’den Andrew Webster, Loki’nin, Marvel evreninde başka denemeler yapmak için yeterli alan olduğunun kanıtı olduğunu belirtiyor. Buna ek olarak hikâyenin bölümlere ayrılmaya uygun olduğunu ve dizinin birçok elementi güzelce harmanladığını söylüyor.

Slashfilm’den Ethan Anderton ise, ilk 2 bölümün, Marvel’ın en iyi yaptığı şeyi yaptığını hissettirdiğini söylüyor. Bunun yanında Marvel’ın, alanında uzman film yapımcılarına da gerektiğinde dümeni devrettiği izlenimini aldığını belirtiyor.

Geri dönüşlerin genel olarak oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Loki dizisi izleyicilerden nasıl geri dönüşler alacak. Diziye meraklıysanız ve ne beklemeniz gerektiği konusunda fikriniz yoksa, başta da bahsettiğimiz Marvel yapımı Loki dizisi hakkındaki beklentilerimizi aktardığımız yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.