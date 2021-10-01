Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3, 1 Milyon Satışa Yaklaştı

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları şirketin merkezinin bulunduğu Güney Kore'de başarılı denebilecek satış rakamlarına imza attı. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 modellerinin ülkede yaklaşık 1 milyon adet sattığı iddia ediliyor.

Katlanır akıllı telefonlar henüz yeni olsa da piyasada sağlam bir edinmek için iyi bir hazırlık içinde gibi görünüyorlar. Zira Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3’ün, şirketin merkezinin bulunduğu Güney Kore’de toplam 1 milyon birim satışı geride bırakmak üzere olduğu söyleniyor.

Korea Herald’ın haberine göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri için, çıkışının üzerinden yalnızca bir aydan kısa bir süre geçmesine rağmen Güney Kore’de 1 milyon birimlik satış gerçekleştirmiş durumda.

İlk günden 270,000 sipariş alındı

Samsung'un bu lansmanla yakaladığı hız, sözde Galaxy S8 ve Galaxy Note 10 ile uyumlu olduğu için buradaki zaman çizelgesi önem arz etmekte. Haberde Güney Kore'deki 920.000 ön siparişten yaklaşık 270.000'inin ön siparişin başladığı ilk gün geçildiği de belirtiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu iki yeni cihaza gösterilen yoğun ilginin üzerine ön sipariş verilen cihazlar için "erken etkinleştirme süresi"ni uzatmak durumunda kaldı.