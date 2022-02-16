Mercedes, düzenlediği bir etkinlikte yeni elektriklisi AMG EQE'yi tanıttı. Dört kapılı sedan hem tasarımıyla hem de sahip olduğu bir çift elektrikli motor ile gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Mercedes AMG EQE'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Lüks otomobiller denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan Mercedes-Benz, elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekledi. AMG EQE olarak isimlendirilen otomobil, sahip olduğu çift elektrik motoru ve şık mı şık iç tasarımıyla kendine hayran bırakmayı başaracak türden. Gelin hep birlikte, rüyalarınızı süsleyecek bu otomobilin detaylarına yakından bakalım.

Mercedes AMG EQE, dört kapılı bir sedan olarak karşımıza çıktı. Aracın logosunu ve ızgarasını bir kaplamanın altına yerleştiren mühendisler, aracın elektrikli olduğunun ilk bakışta anlaşılmasını sağlamış durumdalar. LED farlar, kaportaya neredeyse sıfır olan kapı kolları, renkli cam tavan, arka kısmı boydan boya kaplayan aydınlatmalar ve spoiler, Mercedes AMG EQE'nin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda Mercedes AMG EQE

Aracın iç tasarımına baktığımızda ise söylenecek pek de bir şey bulamıyoruz. Zira aracın içi, tek kelimeyle harika. Tamamen hayalet yapıdaki gösterge ekranı, ön konsoldaki devasa multimedya ekranı ile bütünlenmiş durumda. Orta konsolda ise vites topuzu benzeri bir yapı görmüyoruz. Şirket bunun yerine, geneli dokunmatik olan bir panele yer vermiş durumda.

Mercedes'in AMG markalı otomobilleri, sundukları yüksek performans ile bilinirler. Bu durum, AMG EQE için de geçerli. Araçta bulunan iki elektrik motorunun toplam gücü, tam 626 beygir. 950 Nm tork değerine sahip olan aracın Dynamic Plus isimli özel paketi ise 687 beygir güç, 1001 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanmasını 3,3 saniye içerisinde tamamlayan AMG EQE, standart paket tercih edildiğinde 220 km/sa, Dynamic Plus pakette 240 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bu hız değerinin sınırlandırıldığını belirtelim.

Aracın bataryasına baktığımızda ise 90,6 kWh kapasite ile karşılaşıyoruz. Bu batarya kapasitesi, WLTP standartlarında 444-518 km menzil sunuyor. 170 kW hızlı şarj desteği sunan Mercedes AMG EQE, 15 dakikada 180 kilometre gidebilecek kadar şarj olabiliyor. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.