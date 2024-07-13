Mercedes-Benz, yılın ikinci çeyreğinde kaç araç sattığını paylaştı. Veriler, şirketin elektrikli otomobil satışlarının %25 azalma yaşayarak çakıldığını gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından otomobil üreticileri, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yavaş yavaş elektrikli otomobillere yönelmeye başlamıştı. Mercedes-Benz de bunlardan biriydi. Ancak Alman şirket, yakın zamanda aldığı bir kararla 2030 itibarıyla tamamen elektrikli olma planını ertelemişti. Bunun nedeni ise hâlâ yeteri kadar ilgi görmemeleriydi.

Şimdi ise Mercedes’in 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin ön satış rakamları paylaşıldı. Bunlar ön veriler olsa da resmî verilere yakın rakamlar sunuyor. Şirket, Nisan-Haziran 2024 sürecinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 azalma yaşayarak 496 bin 700 araç sattı. Bu da üst üste dördüncü negatif çeyrek oldu. Elektrikli otomobillerde ise durum daha da vahimdi.

Elektrikli araç satışları %25 düştü

Otomobil devinin satış verileri, elektrikli araçlarının çok daha büyük bir düşüş gösterdiğini gözler önüne serdi. Buna göre şirket, son üç ayda yaklaşık 45 bin 800 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da 2023’ün aynı dönemine kıyasla %25 azalma yaşandığı anlamına geliyor. Pazar payı ise %12’lerden %9,2’ye gerilemiş.

Şirket konuya ilişkin yaptığı açıklamada talebin yetersiz olduğunu ve bu nedenle satışların düşüş gösterdiğini ifade etti. Bu pek şaşırtıcı değil. Elektrikli araçlara olan ilginin son zamanlarda iyice düştüğün görmüştük. Bu nedenle de şirketlerin planları yavaşlatılıyordu. Mercedes de özellikle önemli pazarlarda talebin düşmesi nedeniyle satışlarında çakılma yaşadı.

Şarj edilebilir hibrit tarafında da benzer düşüşler mevcut. Öyle ki Mercedes-Benz, ikinci çeyrekte 44 bin 200 PHEV satmış. Bu da hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit satışının toplamının 90 bin ettiği anlamına geliyor ve satışların %6 düştüğünü gösteriyor. Şirketin 2024 genelinde sattığı toplam şarj edilebilir araç sayısının 180 bin 100 olduğunu da ekleyelim.