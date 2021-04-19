Audi, yeni konsept otomobili "A6 E-Tron Concept"i tanıttı. Hatchback sınıfında bir araç olarak karşımıza çıkan otomobil, 700 kilometre menzil ve hızlı şarj gibi önemli özelliklere sahip. Aracın tasarımı ise Audi'nin kalitesini gözler önüne seriyor.

Almanya merkezli otomobil devi Audi, bugün yeni bir konsept araç tanıtımı gerçekleştirdi. Şimdilik "A6 E-Tron Concept" olarak isimlendirilen araç, isminde A6 ibaresini barındırıyor olsa da şirketin ikonikleşmiş A6'sından hayli uzak. Öte yandan tanıtımı yapılan konsept araç, şirketin yeni sayılabilecek E-Tron GT isimli elektrik motorlu sedanından da oldukça farklı bir yapıya sahip.

Audi'nin yeni konsept otomobili, neredeyse 5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1,5 metre de yüksekliğe sahip. Bu değerler, aracın sedan ile hatchback arasında sıkışıp kaldığını, hatta A6 E-Tron Concept'in hatchbacke daha yakın olduğu anlamına geliyor. Sürtünme katsayısının 0,22 olduğunu söyleyen Audi yetkilileri, böylelikle aracın verimliliğini de etkileyici seviyeye getirmiş durumda. Aracın genel tasarımı içinse pek de bir şey söylemeye gerek yok. Otomobil tutkunlarını her zaman kendine hayran bırakmayı başaran Audi mühendisleri, A6 E-Tron Concept'te de üzerlerine düşeni yapmayı başarmış durumdalar.

Karşınızda, Audi A6 E-Tron Concept

Oldukça uzun bir kaputa sahip olan konsept aracın kapalı tasarlanmış ızgarası bulunuyor. İnce ön ve arka farlara sahip olan Audi A6 E-Tron Concept'in yeni nesil kamera yan aynaları da araca ayrı bir hava katıyor. Bu arada, aracın ön farlarının görüntü yansıtma teknolojisine sahip olan matris LED farlardan oluştuğunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu aracı bir duvarın karşısına çekip, aracın içinden film bile izleyebilirsiniz.

Porsche tarafından da kullanılan "PPE" platformu üzerine inşa edilen Audi A6 E-Tron Concept'in 22 inç büyüklüğünde tekerlekleri bulunuyor. Konsept araçta kullanılan ve "heliosilver" olarak isimlendirilen gümüş renk tonu ise sahip olduğu olağanüstü yansıtıcılık özelliği sayesinde aracın iç sıcaklığının kontrol altında kalmasını ve klimanın daha rahat soğutma yapmasını sağlıyor. Peki Audi A6 E-Tron Concept'in kaputunun altında neler var?

Audi'nin yaptığı açıklamalara göre konsept aracın 470 beygir gücünde ve 800 Nm tork değerine sahip güçlü bir motoru bulunuyor. Saatte 100 kilometreye 4 saniyenin altında ulaşan araç, menzil konusunda da otomobil tutkunlarını üzmeyecek gibi görünüyor. WLTP standartlarına göre tam şarj ile 700 kilometre yol alınabileceğini söyleyen Audi yetkilileri bataryanın, hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu, 25 dakikadan daha kısa sürede yüzde 80'e kadar şarj edilebileceğini ve 10 dakikalık şarjın 300 kilometreden fazla menzil sunacağını ifade ediyorlar. Konsept aracın olası fiyatının ne olacağına dair kesinleşmiş bir şey ise bulunmuyor.