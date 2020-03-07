Mercedes-Benz, tam elektrikli G-Serisi'ni piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su, hazırlıkların sürdüğünü belirtirken önümüzdeki yıllarda aracın yollarda olması bekleniyor.

Mercedes-Benz G-Serisi, belki de 'en kötü' ikonik SUV'lerden biri olarak akıllarda yer edindi. Bunun nedeni ise filmlerde genellikle zengin, güçlü bireylerin yanı sıra aracın kötü adamlar tarafından kullanılmasıydı.

Klasik kutu şekli ve büyük tekerlekleri de bu sebepler arasında yer alabilir. Üstelik aracın AMG versiyonuna sahipseniz bu güç ve ihtişam, turbo şarjlı motordan da kaynaklanabilir.

G-Class, birkaç yıl içinde elektrikli modelle gelecek:

Mat siyah renkteki araç, dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Peki ya bu araca sıfır emisyon olmadan sahip olsaydınız nasıl olurdu? 'Kötü adamlar' da bu aracı kullanır mıydı? Muhtemelen hayır ancak Alman devi böyle bir adım atmak üzere. Mercedes, G-Class modelinin elektrikli araç konseptinde taslak ve konsept çalışmalarına başladığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı konusunda açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz CEO'su ve Daimler AG Başkanı Ola Källenius, G-Wagen’in tüm segmentler ve neredeyse otomobil endüstrisinin mantığını aştığını söyledi. Källenius, “Evet, G elektrikli olacak, bunun için konsept çalışmasını başlattık. Birkaç yıl içinde elektrikli G’yi kullanabileceksiniz” şeklinde konuştu. Detaylar, Daimler patronunun bir EV G-Serisi'nin yolda olduğunu açıkladıktan birkaç ay sonra geldi.

G-Class’ın satış rakamları:

2019 yılında Mercedes-Benz, 35 bin adet sıfır araç sattı. Böylelikle şirket, 2017 verilerini sarstı diyebiliriz zira Almanya merkezli firma, 2017 yılında sadece 22 bin adet araç satışı gerçekleştirebilmişti. Bu satış rakamları, 1979'dan beri piyasada olan G-Serisi'nin üretimini durdurma konusundaki görüşlere de yanıt niteliğinde oldu.

Mercedes-Benz CEO'su Källenius, lüksün sürdürülebilir olacağına dair çok net bir karar verdiklerini söyledi. Mercedes-Benz’in elektrikli yeni G-Serisi’ni ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı şu an için bilinmiyor. Araçla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.