Mercedes, yeni CLA modelinde Google'ın üretken yapay zekâsını kullanacak. Kullanıcı, sesli asistan sayesinde aracıyla sohbet edebilecek, ona sorular yöneltebilecek.

Üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler, bu teknolojinin otomobillere de entegre olmasını sağlamaya başlamıştı. Mercedes-Benz de bu tarz hamleler yapan şirketlerden biriydi. Şimdi ise Google ile ortaklığa gittiği duyuruldu.

Yapılan açıklamalara göre otomobil üreticisi, çok beklenen yeni CLA modelinde Google’ın Automotive AI Agent ismi verilen yapay zekâ modelinden yararlanacak.

Otomobilinizle sohbetler gerçekleştirebilecek, ondan istediğiniz konuda yardım alabileceksiniz

Automotive AI Agent, direkt olarak yapay zekâyı Mercedes araçlara getirecek. Kullanıcılar, bu model yardımıyla otomobillerinden sesli olarak gerçek bir insanla konuşurmuş gibi yapay zekâyla sohbet edebilecekler.

Model, sizin ihtiyaçlarınızı karşılama ve sorularınızı yanıtlama imkânına da sahip olacak. Örneğin yakında aradığınız bir restoranı ona sorarak bulabileceksiniz, o restoranın nasıl yorumlar aldığını öğrenebileceksiniz. Ayrıca en popüler yemeğinin ne olduğunu bile sorabileceksiniz. Yani bir soruyu sorduktan sonra takip soruları da yöneltmek mümkün olacak. Model, sizinle olan konuşmasını hatırlayabilecek. Hatta bir şeyi tam anlamadığında sizden daha fazla detay isteyebilecek.

Bunlar dışında yapmak istediğiniz bir şeyi sorup öneri de alabileceksiniz. Canınız farklı bir yemek çekti diyelim. Bunu yapay zekâya sorduğunuzda size uygun restoranları saniyeler içinde bulabilecek. Ayrıca modelin kendine has doğal, empati yapma gibi şeyleri içeren karakter özellikleri de olacak.

Türkiye’ye de gelecek ilk elektrikli CLA’nın yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Aracın yollarda oluşu ise 2025 sonu veya 2026 başı olacak.