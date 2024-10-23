Inter Miami, Messi'nin göğsüne takılacak kamera ile futbolseverlere sahadaki her anını TikTok üzerinden sunacak.

Inter Miami'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi, MLS Cup 2024'te taraftarlarına eşsiz bir deneyim sunacak. "Messi Cam" adı verilen uygulama ile Arjantinli futbolcunun sahadaki her hareketi canlı olarak takip edilebilecek.

Major League Soccer (MLS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Inter Miami'nin maçlarında Messi'nin göğsüne takılacak kamera sayesinde, taraftarlar oyuncunun sahadaki tüm anlarını TikTok üzerinden izleyebilecek. "Player Spotlight" yayını olarak da bilinen bu yayın, maçların başlama saatinden beş dakika önce başlayacak ve hem MLS hem de Inter Miami'nin TikTok kanallarından takip edilebilecek.

Messi'nin gözünden saha

Yenilikçi uygulama bir futbol maçının sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanarak canlı yayınlanması açısından bir ilk olacak. Daha önce Messi'nin sahadaki hareketlerini izleyicilere aktarmak için kullanılan kameralar mevcuttu ancak bu kez izleyiciler, Messi'nin gördüklerini doğrudan onun bakış açısıyla görebilecekler.

Inter Miami, MLS Kupası'ndaki ilk maçını cuma gecesi oynayacak. Uygulama sayesinde taraftarlar, Messi'nin saha içindeki hareketlerini, gollerini ve kutlamalarını birebir takip etme fırsatı bulacaklar.