Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine ek olarak bu yıl Oakley markalı spor odaklı yeni akıllı gözlükler piyasaya süreceği iddia edildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarıyla tanıdığımız Meta, farklı alanlarda da faaliyet gösteriyordu. Bunlardan biri de akıllı gözlüklerdi. Öyle ki şirketin Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği görüntü kaydedebilen gözlükleri oldukça popülerdi.

Şimdi ise şirketin yeni akıllı gözlükleriyle ilgili bilgiler geldi. Bu sefer, Ray-Ban'lara ek olara daha çok spor odaklı gözlükleriyle bildiğimiz Oakley ile ortaklık kurabileceği aktarıldı.

Sporcular için Oakley Meta akıllı gözlükler gelebilir

Bloomberg’ün ortaya attığı iddiaya göre şirket, bu yıl içinde Oakley markalı akıllı gözlükler sunmayı planlıyor. Şirket içinde “Supernova 2” olarak adlandırılan gözlüğün, Oakley’in bisikletçi gözlükleri olan Sphaera’dan ilham alacağı aktarılmış.

Yeni gözlük, muhtemelen sporculara yönelik bir akıllı gözlük olarak karşımıza çıkacak. Bir bisikletçi, kayakçı veya diğer spor gözlüklerinin kamera eklenmiş hâli olarak düşünebilirsiniz. Bloomberg, şirketin kamerayı çerçevenin ortasına alacağını da eklemiş. Ray-Ban’larda yan tarafta bulunuyordu.

Meta Oakley akıllı gözlükler, dışarıda spor yapan tüm insanlar için tasarlanacak. Çok daha dayanıklı olacağını ve polarize lenslerle gelebileceklerini söylemek mümkün. Ayrıca ağırlığı da sporculara uygun bir şekilde ayarlanmalı. Kamera dışında başka özellikler sunup sunmayacağı konusunda ise maalesef bir bilgi yok.