Microsoft Defender'e eklenecek olan yeni özellik sayesinde güvenli olmayan Wi-Fi'lara bağlanırken uyarı görüntülenecek.

Microsoft Defender artık birçoğumuzun antivirüs konusunda tek dayanağımız hâline geldi. Geçmişe kıyasla ücretli antivirüs yazılımlarının birçoğunun kullanıcı sayısı önemli oranda azaldı ve Microsoft, Defender'ın kullanıcı memnuniyetini ve güvenliğini artırmak adına yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Bugün ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre Microsoft Defender artık kullanıcıları güvensiz Wi-Fi ağları konusunda uyaracak. Halka açık Wi-Fi ağları, günlük yaşamda oldukça iş görebiliyor ancak bu ağlar, siber suçluların da ana hedefi konumunda. Bu durumu göz önünde bulunduran Microsoft, Defender'a eklediği yeni bir özellikle kullanıcıların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Güvenli olmayan Wi-Fi ağları için VPN hizmeti de kullanılacak

Defender, kısa süre önce gizlilik koruması amacıyla bir VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetini tanıtmıştı. Şimdi ise Wi-Fi güvenliğini otomatik olarak algılama özelliğini duyurdu ve bu yeni özellik, macOS, Android ve iOS cihazlarında da aktif hâle getirilecek. Mobil cihazlarda güvenli olmayan Wi-Fi ağları algılandığında kullanıcılar doğrudan bir bildirim alacak ve Defender VPN neredeyse anında ağ trafiğini koruyacak.

Microsoft’un blog sayfasında yer alan bilgilere göre Defender artık güvenli olmayan Wi-Fi ağlarını tespit edecek ve zayıf şifreleme ile korunmayan ağlara bağlanmaya çalışan kullanıcılar, cihazlarında bir uyarı alacak ve tek bir tıklama ile Defender korumasını etkinleştirme seçeneğine sahip olacaklar.

Özellik şu an için Android, iOS ve Windows platformlarında kullanılabilecek fakat macOS kullanıcıları da çok yakında bu korumadan faydalanabilecek. Ayrıca halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında VPN’in otomatik olarak etkinleşmesi de yakında tüm cihazlar için geçerli olacak.

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