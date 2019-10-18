Microsoft, Windows 7 Kullanıcılarını Sıkıştırmaya Başladı

Microsoft, Windows 7 Pro kullanıcılarına yeni bir güncelleme gönderdi. 15 Ekim itibarıyla gönderilen bu güncelleme, Windows 7 Pro kullanıcılarına sabit bildirimler göndermeye başladı. Microsoft, bu bildirimlerle tüketicileri Windows 10'a geçirmek istiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 7 için geri sayımı sürdürüyor. Şirket, çok kısa bir süre sonra, 14 Ocak 2020 tarihinde Windows 7 Professional da dahil olmak üzere tüm Windows 7 sürümlerinin fişini çekecek. Hal böyle olunca da şirket, sona yaklaşılan her gün tüketicileri, biraz daha sıkıştırmaya karar vermiş durumda.

Aslına bakacak olursak Microsoft, XP'nin sonu geldiğinde de benzer bir taktik uygulamış ve kullanıcılara, Windows'un daha üst sürümlerine geçmeleri için bildirimler göndermişti. Yine aynı hamleyi uygulayan Microsoft, şimdi de 15 Ekim'de kullanıcılara gönderdiği yazılım güncellemesiyle bildirim göndermeye başladı. Bildirim, tüketicileri Windows 10 kullanmaya davet ediyor.

Eğer sizlerde hali hazırda Windows 7 Pro kullanıyorsanız ve son birkaç gündür ilgili bildirimi görmeye başladıysanız, buna neden olan güncelleme "KB4493132" koduyla birlikte gelendir. Şöyle ki, bu bildirimlerden kurtulmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek işlem, bu güncellemeyi kaldırmak olacaktır.

15 Ekim'de yayınlanan bu güncelleme notlarına yakından bakıldığında, bu bildirimleri kimlerin almayacağı da net bir şekilde açıklanıyor. Güncelleme notlarında, bildirimlerden sadece bir altyapının parçası olan ve sınırlı bir etki alanına dahil olan bilgisayarların bu bildirimi almayacakları söyleniyor.

Aslına bu durumu engellemenin bir yolu yok. Çünkü Microsoft, bütün işletim sistemlerine belirli bir ömür biçiyor ve bu sürenin sonunda o işletim sistemine verilen destek kesiliyor. Bu da bir süre sonra işletim sisteminin güncelliğini yitirmesi ve özellikle de güvenlik açıkları nedeniyle saldırılara karşı savunmasız bir hal almasına neden oluyor. Microsoft da bunun bilincinde olarak kullanıcıları, aylar öncesinden uyarıyor.