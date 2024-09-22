Microsoft'un 3. taraf geliştiricilerin oyunlarını Game Pass'e getirmek için yılda 1 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı.

Uçan fiyatlar nedeniyle birçok oyunsever, aylık belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlayan aboneliklere başvuruyordu. Microsoft’un Xbox Game Pass hizmeti de bunlardan en çok dikkat çekeniydi. Peki Microsoft, bu oyunları Game Pass’e getirmek için ne kadar harcıyor? Bloomberg, bu sorunun yanıtını verdi.

Game Pass kütüphanesinde büyük oyunlar da dahil yüzlerce yapım var. Bunlardan bazıları Microsoft’a ait şirketlerin geliştirdikleri yapımlar iken bazıları da 3. taraf geliştiricilerin imzasını taşıyor. Bloomberg’ün incelemesi de 3. taraf oyunlara odaklanıyor.

Microsoft, 3. taraf oyunları Game Pass'e getirmek için yılda 1 milyar dolar harcıyor

Bloomberg’ün Game Pass sistemi hakkındaki derinlemesine incelemesine göre şirket, yıllık 1 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir parayı oyunları getirmek için harcıyormuş. Oyun anlaşmalarının milyonlarca dolar bedelinde olduğu da aktarılmış. Bu da teknoloji devinin Game Pass’e ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi.

Bu şekilde hem üçüncü taraf büyük şirketler hem de üçüncü taraf daha küçük çaplı geliştiricilerin oyunlarını sistemde görebiliyoruz. Şirketin bu yaklaşımı, özellikle de küçük geliştiricilerinin oyunlarını tanıtmasına, gelir elde etmesine ve isimlerini duyurmalarına yarıyor.

Microsoft, düzenli olarak Game Pass abone sayısını açıklamıyor. Son olarak Şubat 2024’te bu konuda veriler gelmişti. Öyle ki o zamanki açıklamada 34 milyon civarı abone olduğu ve büyümenin önceki yıllara kıyasla azaldığı görülmüştü.

Tabii ki onun üzerinden aylar geçtiği için bu sayı şu anda artmıştır. Büyümedeki yavaşlamanın devam edip etmediğini bilmiyoruz. Ancak Activision Blizzard satın alımı, Call of Duty oyunlarının gelişi gibi nedenlerden dolayı Game Pass’e olan ilginin artmış olma ihtimali yüksek. Ancak gelen zamlar nedeniyle düşmüş de olabilir. Resmî veri görmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil.