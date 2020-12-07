Microsoft, 24 TB'lık 420 sanal işlemciye sahip Azure süper bilgisayarının görev yöneticisini ana amacının dışında kullanıyor gibi görünüyor. Zira Microsoft Azure CTO'su tarafından paylaşılan GIF'te işlemci yük durumlarının Tetris oynamak için kullanıldığı görülüyor.

Microsoft gibi dev bir şirkette yöneticiyseniz, teknoloji ile yapabileceklerinizin sınırı neredeyse hayal gücünüz kadar geniştir. Microsoft Azure CTO’su Mark Russinovich, dün paylaşmış olduğu tweet ile bunu çok iyi bir şekilde gösterdi.

Russinovich tarafından paylaşılan GIF'te 24 Terabaytlık (TB) bir Microsoft Azure sanal makinesinin görev yöneticisinde tetris oynandığı görülüyor. Hayır, Russinovich bunu görev yöneticisindeki gizli bir oyun ile gerçekleştirmiyor; görev yöneticisindeki 420 sanal Xeon işlemcinin etkinlik yüzdesi kullanarak gerçekleştiriyor.

Microsoft Azure, görev yöneticisinde tetris oynuyor

Bilmeyenler için açıklayalım; Microsoft görev yöneticisi, işlemcinin üzerindeki yük yüzdesel olarak arttığında işlemciyi daha koyu renkle (buradaki GIF'te mavi), yüzde azaldığında ise daha açık renkle gösteriyor.

Russinovich’in paylaşmış olduğu GIF'te ise işlemcilerin yükleri anlık olarak artıp azalarak Tetris oyunun ekran görüntüsüne benzer bir animasyon ortaya çıkarılıyor. Russinovich’in paylaşmış olduğu GIF'in gerçekten işlemci yükünü ayarlayarak mı yoksa bir bilgisayar animasyonu olarak mı ortaya çıkarıldığı bilinmiyor ancak en azından Microsoft 365 sunucularının çökmediğini söyleyebiliriz.