Microsoft, Xbox Live Gold'un yerini alacak Game Pass Core aboneliğinin 14 Eylül'de çıkacağını duyurdu. Yeni sistemde yer alacak oyunlar da belli oldu.

Microsoft, geçtiğimiz temmuz ayında Xbox Live Gold’un yerini alacak yepyeni bir abonelik sistemi duyurmuştu. Genel anlamda Live Gold’a benzeyen ve çevrim içi çok oyunculu konsol deneyimi sunacak sistem, Xbox Game Pass Core olarak isimlendirilmişti.

Teknoloji devi, bugün ise Game Pass Core’la ilgili yeni bilgiler paylaştı. Şirketin açıklaması, abonelik paketinin çıkış tarihini ve hangi oyunların yer alacağını içeriyor.

Game Pass Core, 14 Eylül’de çıkıyor

Microsoft’un açıklamasına göre Xbox Game Pass Core, 14 Eylül; yani yarın çıkış yapacak. Hâlihazırdaki Xbox Live Gold abonelerinin yeni satın alım gerçekleştirmesi gerekmeyecek. Bu aboneler otomatik olarak Game Pass Core’a geçiş yapacak.

Game Pass Core aboneliği, 25’ten fazla yüksek kaliteli oyunun yer aldığı bir katalog, özel fırsatlar ve daha fazlasını içerecek. Tıpkı Live Gold’da olduğu gibi normal Game Pass aboneliğinin aksine online çoklu oyuncu özelliği yine burada da yer alıyor.

Game Pass Core’da yer alacak oyunlar

Microsoft, Game Pass Core aboneliğinin kütüphanesini de paylaştı. Açıklamaya göre ilk günden 36 oyun kullanıcılara sunulacak. Bu oyunlar şöyle sıralanıyor:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf With Your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human: Fall Flat

Inside

Limbo

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

PowerWash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Xbox Game Pass Core fiyatı

Game Pass Core aboneliği, Live Gold'daki gibi aylık 79,99 TL'lik bir ücrete sahip olacak.