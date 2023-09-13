Microsoft, geçtiğimiz temmuz ayında Xbox Live Gold’un yerini alacak yepyeni bir abonelik sistemi duyurmuştu. Genel anlamda Live Gold’a benzeyen ve çevrim içi çok oyunculu konsol deneyimi sunacak sistem, Xbox Game Pass Core olarak isimlendirilmişti.
Teknoloji devi, bugün ise Game Pass Core’la ilgili yeni bilgiler paylaştı. Şirketin açıklaması, abonelik paketinin çıkış tarihini ve hangi oyunların yer alacağını içeriyor.
Game Pass Core, 14 Eylül’de çıkıyor
Microsoft’un açıklamasına göre Xbox Game Pass Core, 14 Eylül; yani yarın çıkış yapacak. Hâlihazırdaki Xbox Live Gold abonelerinin yeni satın alım gerçekleştirmesi gerekmeyecek. Bu aboneler otomatik olarak Game Pass Core’a geçiş yapacak.
Game Pass Core aboneliği, 25’ten fazla yüksek kaliteli oyunun yer aldığı bir katalog, özel fırsatlar ve daha fazlasını içerecek. Tıpkı Live Gold’da olduğu gibi normal Game Pass aboneliğinin aksine online çoklu oyuncu özelliği yine burada da yer alıyor.
Game Pass Core’da yer alacak oyunlar
Microsoft, Game Pass Core aboneliğinin kütüphanesini de paylaştı. Açıklamaya göre ilk günden 36 oyun kullanıcılara sunulacak. Bu oyunlar şöyle sıralanıyor:
- Among Us
- Astroneer
- Celeste
- Dead Cells
- Descenders
- Dishonored 2
- Doom Eternal Standard Edition
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Firewatch
- Forza Horizon 4 Standard Edition
- Gang Beasts
- Gears 5 Game of the Year Edition
- Golf With Your Friends
- Grounded
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Human: Fall Flat
- Inside
- Limbo
- Ori and the Will of the Wisps
- Overcooked! 2
- Payday 2: Crimewave Edition
- PowerWash Simulator
- Psychonauts 2
- Slay the Spire
- Spiritfarer: Farewell Edition
- Stardew Valley
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Superliminal
- The Elder Scrolls Online
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Unpacking
- Vampire Survivors
Xbox Game Pass Core fiyatı
Game Pass Core aboneliği, Live Gold'daki gibi aylık 79,99 TL'lik bir ücrete sahip olacak.