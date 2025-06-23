Microsoft, yalnızca 330 milyon parametreye sahip cihaz içi dil modeli Mu'yu duyurdu. Pil tüketimine neredeyse hiçbir olumsuz etkisi olmayan yapay zeka, bilgisayarınızla konuşarak ayarları yapmanızı sağlayacak.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, cihaz içinde çalışan yeni dil modeli Mu’yu duyurdu. Bilgisayarınız içindeki küçük ama zeki bir asistan gibi çalışan Mu, bilgisayarınızdaki herhangi bir ayarı küçük komutlarla kontrol edebilmenizi sağlıyor. Üstelik son derece kompakt bir dil modeli olan Mu, performansa da hiçbir negatif etkide bulunmuyor.

Mu’nun çalışma sistemini şu şekilde açıklayabiliriz: Siz Ayarlar’a “Parlaklığı artır” yazdığınızda, Mu bu cümleyi anlar, hangi düğmenin hareket edeceğini belirler ve işi saniyenin binde birinde halleder. Mu, tamamen cihaz içinde çalıştığından verdiğiniz komutlar internete gitmez. Dolayısıyla gizlilikle ilgili önemli bir sorun ortadan kalkmış oluyor.

Bilgisayardaki gizli asistanınız cep boy bir yapay zeka: Mu

330 milyon parametreye sahip olan Mu, GPT 4o, Gemini 2.5 gibi devasa dil modellerinin kıyasla cep boy bir yapay zeka sayılır. Bu sayede de pil tüketimi ve performans olumsuz etkilenmezken yanıtlar da normalden çok daha hızlı geliyor.

Mu, klasik sohbet botlarından farklı olarak çift aşamalı encoder–decoder mimarisi kullanıyor. İlk aşamada encoder, cümlenizi tek seferde özetleyen gizli bir harita çıkarır. Ardından decoder, bu haritayı referans alarak en hızlı şekilde yanıt üretir. İşlemler, NPU’nun matematik motoruyla tam uyumlu olacak biçimde 8 ve 16 bitlik minik sayılara dönüştürülmüştür. Zaten Mu’yu pil ve performans dostu yapan asıl özelliği de bu. Microsoft, büyük Phi modellerinden bilgi süzüp Mu’ya aktarmış, böylece boyut küçülürken zeka seviyesi korunmuştur. Sonuç: saniyede 100’den fazla kelime üreten, ilk yanıtı yarım saniyenin altında veren taşınabilir bir beyin.

Hız, Gizlilik ve Pil Ömrü Kullanıcıya Nasıl Yansıyor?

Kullanıcı penceresinden bakarsak fark hemen hissedilir. Menü menü dolaşmak yerine Ayarlar’daki arama kutusuna “Bluetooth’u aç ve kulaklığımı bağla” yazmanız yeter. Mu, isteğinizi okur, ilgili sayfayı açar, gerekirse bir ayarı sizin yerinize aktif eder. Yaşça büyük bir akrabanız da oyuna dalmış bir oyuncu da rahatlıkla kullanabilir, çünkü tüm talimatlar sadece Türkçe olarak verilebilir; İngilizce terimlere gerek yok. İnternet bağlantısı kopsa bile Mu offline olarak çalışmaya devam eder, böylece kafe, uçak veya dağ evi fark etmeksizin bilgisayar ayarları elinizin altında kalır. Ayrıca değişiklikler geri alınabilir olduğu için yanlış komut korkusuna da gerek kalmaz.

Bu kolaylığın üç temel dayanağı var: hız, gizlilik ve pil ömrü. Mu bütün veriyi cihaz içinde tuttuğu için komutlarınız buluta gitmez; kişisel ayarlarınız reklam algoritmalarına yem olmaz. Microsoft testlerinde model saniyede 200 token’a ulaşsa da cihaz sıcaklığı düşük kalıyor. Bağlantı olmadan çalışabildiği için evinizin, ofisinizin dışında kullanırken bile mobil internet paketiniz de korunur.

Geleceğin Uygulamaları ve Donanım Şartları

Mu’nun mimarisi yalnızca Ayarlar menüsüyle sınırlı kalmayacak kadar esnek. Aynı motor, tarayıcıda fiyat karşılaştırması yapan eklentiye, oyun sırasında performans ayarı önerecek panele veya görüntülü görüşmede arka plan gürültüsünü kısan asistan modülüne uyarlanabilir. LoRA adlı hafif ince-ayar yöntemi sayesinde geliştiriciler modelin davranışını dakikalar içinde eğitebilir; dev sunucu çiftlikleri kiralamaya gerek kalmaz. Bu hem karbon ayak izini küçültür hem de yerel verilerin bilgisayardan çıkmamasını sağlar. Yakında ofis yazılımlarından Xbox arayüzüne kadar pek çok yerde, internet olmasa bile çalışan akıllı mini yardımcılar görmemiz sürpriz olmayacak.

Elbette tüm bu senaryoların gerçeğe dönüşmesi, donanım cephesindeki yaygınlığa bağlı. Mu’nun tam performans sergileyebilmesi için bilgisayarda özel bir NPU bulunması gerekiyor. Şu an Türkiye’de satılan birçok dizüstü bu çipe sahip değil; Copilot+ etiketli yeni modeller ise üst segment fiyatla geliyor. Intel, AMD ve Qualcomm 2026’ya kadar orta sınıf makinelerde de NPU’yu standart hâle getirmeyi planlıyor. Bu gerçekleştiğinde “ayarlarımı konuşarak değiştir” özelliği lüks olmaktan çıkıp işletim sisteminin doğal bir parçası olacak. Yani gelecekte bilgisayarla kavga etmek yerine sohbet ederek iş bitirmek, sıradan bir alışkanlık hâline gelebilir. Şimdilik merak edenler, Windows Insider programına katılıp Mu’nun erken sürümünü