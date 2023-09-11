Microsoft, Barclays tarafından sağlanan Xbox'a özel kredi kartı "Xbox Mastercard"ı tanıttı. Harcama yaptıkça mağazada kullanılabilecek puanlar kazandıracak kart, yalnızca ABD'de çıkış yapacak.

Microsoft, bugün paylaştığı bir blog gönderisiyle Xbox markası altında bir yeniliğe imza atacağını duyurdu. Teknoloji devi, Barclays ile birlikte geliştirilen kredi kartı Xbox Mastercard’ı resmen duyurdu.

Xbox Mastercard, herhangi bir yıllık ücreti olmadan kullanılabilecek. Kartla yapılacak satın alma işlemleri, kullanıcılara Xbox oyunlarında ve eklentilerinde kullanılabilecek puanlar kazandıracak.

Xbox kredi kartı, 2024’ten itibaren yalnızca ABD’de kullanılmaya başlayacak

Microsoft’un açıklamasına göre Xbox Mastercard, 21 Eylül’den itibaren ABD’de bulunan Xbox Insider üyelerine sunulacak. 2024’ten itibaren ise ülkedeki 50 eyalette bulunan tüm Xbox kullanıcılarına gelecek. Diğer ülkelerde sunulup sunulmayacağı bir açıklama bulunmuyor.

Şirket, her 1 dolarlık harcamanın oyunculara 1 kart puanı getireceğini söylüyor. 1500 kart puanına ulaşıldığında ise Xbox mağazasında kullanılabilecek 15 dolarlık hediye çekinin kazanılabileceği bildiriliyor. Ayrıca, satın alımların türüne göre puanların değişebileceği de söyleniyor. Örneğin Netflix gibi platformlarda Xbox kartıyla yapılan satın alımlarda her 1 dolara 3 puan verilecek.

Bunun yanı sıra kart sahipleri, ilk satın alımlarından sonra 5000 puan, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği de kazanacak. Oyuncu kimliğine göre kişiselleştirilebilen 5 farklı kart tasarımının sunulacağını da ekleyelim.

Bu kart, Microsoft’un Xbox için sunduğu ilk kart değil. Şirket, önceki yıllarda sahiplerine mağazalarda indirimler sağlayan Xbox Live Diamond kartı çıkarmıştı. Ayrıca rakip Sony de benzer şekilde PlayStation kredi kartını oyunculara sunuyordu. Bu kart da Xbox Mastercard gibi oyunlarda, filmlerde veya diğer şeylerde kullanılabilecek puan bazlı bir sisteme sahipti.