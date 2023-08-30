Microsoft, AoT olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ eğitim tekniği geliştirdi. Hem insan hem de algoritmalardan ilham alan bu yöntem, bir yapay zekânın insanlar gibi düşünebilmesini sağlıyor. En azından teknik olarak...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelere çağ atlatacak yeni bir işe imza attı. Şirket, yaptığı çalışmalar ile yapay zekâ eğitimleri için yeni bir yöntem geliştirdi. "Düşünce Algoritması" (AoT) olarak isimlendirilen bu yöntem, yapay zekânın insanlardaki düşünce sistemine paralel olarak eğitilmesini sağlayacak. Microsoft'a göre AoT, yeni teknolojiler için oyun kurucu olacak.

Düşünce Algoritması, özellikle de dil modelleri üzerine odaklanan bir teknoloji. AoT sayesinde ChatGPT gibi yapay zekâ araçları, daha verimli ve insana benzer düşünce biçimiyle eğitilecek. Böylelikle daha az kaynak tüketilirken, yapay zekânın daha hızlı çalışması sağlanacak. Microsoft'un açıklamasına göre AoT, geçmişteki "tek sorgu üzerine cevap" yerine bir ağacın dalları gibi çoklu sorgulara odaklanıyor. Üstelik bu yöntemle eğitilen yapay zekâ, bir süre sonra sezgi sahibi de oluyor.

Yeni teknik hem insan hem de algoritmalardan ilham alıyor

Halihazırda kullanılmakta olan yapay zekâ eğitim teknikleri, büyük oranda algoritmalardan ilham alıyor. Öyle ki algoritmalar, organize ve kapsamlı çalışma yetenekleriyle bugün kullandığımız yazılımların temelini oluşturuyorlar. İnsanlar ise sezgisel biliş konusunda uzman. İşte Microsoft'un yeni yapay zekâ eğitim tekniği, bu iki yeteneği harmanlıyor. Yani bir yapay zekâ hem insan hem de algoritmadan ilham alarak yetenek kazanacak. Bu da yapay zekânın muhakeme yapabilme özelliğini iyileştirecek.

Microsoft'un yeni tekniği henüz erken aşamada. Ancak şirket, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Hal böyle olunca birkaç güne değil ancak birkaç ay veya yıl içerisinde, ChatGPT'nin altyapısını oluşturan GPT modelinin AoT ile eğitilmeye başladığını görebiliriz. Elbette bu süreç zorlu olacaktır ancak Microsoft amacına ulaşırsa, insan gibi düşünebilen yapay zekâ ile tanışma imkânı yakalayacağız.