Sosyal medya platformlarını ve benzeri hizmetleri kullanan kişiler, 18 yaşından büyük ya da küçük olmalarına göre farklı hizmetler alırlar. Girdiğiniz doğum tarihinin yanı sıra yaşınız yapay zekâ tarafından da ölçülür. İyi ama nasıl oluyor da yapay zekâ kaç yaşında olduğumuzu şıp diye anlıyor hiç düşündünüz mü?

Günümüzde kullandığımız pek çok platform ve online hizmete üye olmak için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Fakat 13 yaşından büyük olmak demek, sizin bir yetişkin olduğunuz anlamına gelmez. Bu nedenle 18 yaşından büyükler ve küçükler farklı akışlar görürler ve farklı hizmetler alırlar.

Ne var canım ben de yaşımı 25 yazdım oraya derseniz, yemezler. Çünkü Meta gibi pek çok büyük teknoloji şirketi, çocukların bu dünyada zarar görmesini istemez ve ek önlemler alırlar. Geliştirilen yapay zekâ sistemi, kullanıcının yaşını nokta atışı şekilde biliyor. İyi ama bunu nasıl yapıyor derseniz gelin şu işe yakından bakalım.

Hiçbir platform, girdiğiniz doğum tarihine güvenmez:

Herhangi bir sosyal medya platformunu ya da online hizmeti kullanırken mutlaka yaşımızı göstermesi için doğum tarihimizi girmemiz gerekiyor. Fakat girdiğimiz tarih tamamen bize ait bir beyan, yani kafamıza göre istediğimizi yazabiliriz. Yaş doğrulama için akla ilk gelen kimlik kontrolü olsa da emin olun global çapta kimlik sahibi olmayan insan sayısı bir hayli yüksek.

Kimlik doğrulama gibi basit bir yöntem her zaman mümkün olmadığı için de Meta gibi büyük teknoloji şirketleri bu konuda bir yapay zekâ sistemi kullanıyorlar. Kullanılan yapay zekâ sistemi kullanıcının yaşından şüphe edilen durumlarda özel yöntemler kullanarak beyan edilen yaş ile gerçek yaş arasında bir karşılaştırma yapıyor.

Video selfie en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi:

Kullanıcının platforma yüklemiş olduğu fotoğraflar ve videolar her zaman yapay zekâ sisteminin karşılaştırma yapması için yeterli olmuyor. Bu durumda kullanıcıdan bir video selfie çekmesi isteniyor. İşlem sonrası hemen silinen bu kısa videoda kullanıcı sağa, sola, yukarı, aşağı bakarak yüzünü tamamen göstermiş oluyor.

Video selfie sonrası yapay zekâ başlıyor çalışmaya. Yüz hatlarını inceleyerek kişinin yaşını ortaya çıkarıyor. Daha sonra kullanıcının profilinde beyan ettiği yaşla karşılaştırıyor ve arada uyum görüyorsa yaşı onaylıyor. Ben zaten yaşlı görünüyorum derseniz durun, yapay zekâ görüntüden fazlasına odaklanıyor.

Platformda verdiğiniz her etkileşim aslında sizin yaşınızı ortaya çıkarıyor:

Meta yapay zekâsı üzerinden örneğimizi sürdürelim. Diyelim 19 yaşında olduğunuzu beyan ederek bir Instagram hesabı açtınız. Instagram’da karşınıza çıkan akış, 19 yaşındaki kullanıcılarla benzer bir akıştır. Fakat siz aslında 15 yaşındaysanız görünen akıştan memnun olmayacak ve beklendiği gibi etkileşim vermeyeceksiniz.

İşte yine bu noktada yine devreye yapay zekâ giriyor. Bugüne kadar 19 yaşındaki kullanıcıların nasıl etkileşim verdiğini yorumlayan yapay zekâ bir bakıyor ki siz buna uygun davranmıyorsunuz, 15 yaşındakilere uygun davranıyorsunuz; hemen şüpheleniyor ve video selfie ve benzeri yöntemlerle yaşınızı kanıtlamanızı istiyor.

Dil desteği genişledikçe yapay zekânın yaş tahmini daha da nokta atışı hale geliyor:

Diyebilirsiniz ki, ‘Kardeşim Kanada’da yaşayan çocukla bizim ülkede yaşayan çocuk aynı mı?’ tabii ki değil. Zaten yapay zekâ sistemlerini şu sıralar bu konuda eğitmeye çalışıyorlar, dile özel olarak yaş tespiti yapma.

Yapay zekâ sistemi ne kadar fazla dil öğrenirse o dilin yerel olarak konuşulduğu bölge hakkında daha çok bilgi sahibi olacak ve başka hiçbir yöntem kullanmadan belki de yapılan tek bir yorum ile o kişinin kaç yaşında olduğunu tespit edebilecek.

Yapay zekâ anlamıyor olsa bile siz yaşınızı doğru girin:

İnternet dünyasının maalesef tehlikelerle dolu olduğunu pek çok farklı örnekte tekrar tekrar görüyoruz. Sosyal medya platformları ve diğer online hizmetler, henüz 18 yaşını doldurmamış gençleri bu tehlikelerden korumak istiyorlar. Zaten yaş sınırlaması olmasının da tek nedeni bu.

Merak etmeyin, yetişkin içeriklerine ulaşmadığınız zaman çok da bir şey kaybetmiyorsunuz. Fakat emin olun henüz hazır olmadığınız bir yaşta bu tür bir mesaja, yoruma ya da içeriğe maruz kalmak sizin için çok daha tatsız bir deneyim olacaktır.

Yapay zekâ nasıl oluyor da yaşımızı anlıyor sorusunu yanıtlayarak kısaca uyguladığı yöntemlerden bahsettik. Ne dersiniz, acaba bu tür platformları artık gerçek kimliğimizi beyan ederek kullanmanın vakti geldi mi?