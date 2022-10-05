Migros Elektrikli Otomobiller İçin Şarj İstasyonları Kuracak

Migros, elektrikli otomobil sahiplerinin dikkatini çekecek bir girişim duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hizmet verilen lokasyonlara şarj istasyonları kurulacağı açıklandı. Migros'un yeni hizmetiyle ilgili detaylar ise şimdilik bilinmiyor...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden bir tanesi olan Migros, dikkat çekecek bir işe imza attığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yapan Migros, hizmet verdiği lokasyonlarda elektrikli otomobiller için şarj istasyonu kuracağını duyurdu. Şirket bu istasyonlar için 4 milyon 500 bin TL harcama yapacak.

Migros'un yaptığı açıklama, şirketin elektrikli otomobil devrimini önemsediğinin açık bir göstergesi. Zira şirket tarafından yapılacak çalışmalar ile Migros mağazalarının bulunduğu yerlere, elektrikli otomobil şarj istasyonları kurulacak. Böylelikle vatandaşlar Migros'a gidip alışveriş yaparken, elektrikli arabaları kapıda şarj olacak. Açık konuşmak gerekirse uzun şarj sürelerini düşündüğümüzde, Migros'un yeni girişiminin müşterilerini memnun edebileceğini dile getirebiliriz.

Migros'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır.

Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4.500.000 TL olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

KAP'a yapılan açıklamada, Migros'un kuracağı şarj istasyonunun ismine ve diğer hususlarına değinilmiyor. Ancak yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili yeni açıklamalar yapılması ve daha fazla detay verilmesi bekleniyor...