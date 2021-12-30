Milli Eğitim Bakanından Kritik Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Özer, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçişin gündemde olup olmadığını açıkladı.

Göreve geldiği ilk dönemlerde yüz yüze eğitimde ısrarcı olması nedeniyle çokça tartışılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Omicron varyantı nedeniyle tırmanışa geçen vaka sayılarını da değerlendiren Bakan Özer, yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini de açıkladı.

Omicron varyantı, Türkiye'de de kendisini göstermeye başlamış durumda. Öyle ki aylardır 20 bin bandında seyreden vaka sayıları, dün itibarıyla 36 binin üzerine çıktı. Hal böyle olunca da uzaktan eğitime geçiş yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalarda, böyle bir şeyin şu an için gündemde olmadığı ifade edildi.

"Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil"

Mahmut Özer, konuyla ilgili açıklamalarında şöyle konuştu: "Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

Milli Eğitim Bakanı, vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalan sınıflar ile ilgili de konuştu. Rakam veren Mahmut Özer, "Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük." dedi.