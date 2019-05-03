Milli İHA Anka Mobil Oyun - iOS ve Android İndir

TUSAŞ’ın ürettiği yerli insansız hava aracı Anka-S, savunma sanayisine ait ilk mobil oyun “Operasyon: Anka” ile telefonlarımıza geliyor.

Son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirilen savunma sanayinde insansız hava araçları da önemli yer tutuyor. Bu araçlar için dışa bağımlılığı ortadan kaldırma amacıyla üretilen Anka-S, yeni bir mobil oyunun kahramanı oldu.

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’19) kapsamında yeni ürünler sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen üreticiler fuarda çeşitli teknolojileri sergiliyorlar. Bir stand ise fuarın geri kalanından epey farklı. Otto Games, standında Anka-S İHA aracını merkezine aldığı aksiyon oyunu Operasyon: Anka’yı tanıtıyor.

Otto Games Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyyüp Karataş, yaptığı açıklamada TUSAŞ için Türk savunma sanayiinin ilk oyununu geliştirdiklerini söyledi. Udo ve Otto Games olarak oyunu yaklaşık 7 ayda geliştirdiklerini söyleyen Karataş, Anka’nın rakiplerine karşı üstün olan yanlarının bu oyunda sergilendiğini söyledi.

Oyunda kurgusal bir hikaye, birçok silah türü ve bölüm bulunuyor. Karataş bu oyunun savunma sanayinde yapılan yatırımların yeni nesle ve gençlere tanıtım amacıyla geliştirildiğini söylüyor.

Oyundaki görevler kara unsurlarını takip, yol açma, meskun mahal operasyonu gibi çeşitli içeriklerden oluşuyor. Karataş, yeni güncellemelerle oyuna yeni senaryolar eklenebileceğini de söylüyor.

Karataş, Anka ile başlayan yolculukta yeni araçlar için de oyunlar geliştirmek istediklerini söyledi. Otto Games Yöneticisi, "Savunma sanayisinde bitmeyecek bir üretim unsuru mevcut. Atak, Hürkuş, hatta diğer savunma sanayisi materyalleriyle devam etmek istiyoruz. Bunu bir öncü olarak kabul ediyoruz. Bunun için yeni bir oluşuma gittik. Udo Games olarak yaklaşık 6 yıldır oyun sektöründeyiz ve Türk savunma sanayisine bu işi yapabilecek Otto Games diye yeni bir şirket kurduk. Bunun içerisinde ayrıca, artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarımız olacak. Savunma sanayisinde eğitime yönelik de çalışmalar yapma niyetimiz var." dedi.

Oyunda toplamda 6 çeşit düşman ve 20 görev bulunuyor. 7 farklı geliştirme seçeneği bulunan oyunda 2 farklı gövde seçeneği mevcut. Oyun Android ve iOS cihazlarda oynanabiliyor ve oynaması ücretsiz.