Milyarlarca Yıllık Evreni Simüle Eden Dev Program: Uchuu

Japon araştırmacılar, süper bilgisayarları kullanarak evrenin büyük bir kısmını simüle etmeyi başardı. Bu simülasyon bulut teknolojileri aracılığıyla Uchuu adlı bir program olarak meraklılarına sunuldu.

Bilimsel çalışmalarda deneyler önemli bir yer tutar. Kontrollü deney yapılamayan durumlarda ise işin içine simülasyonlar girer. Uzayın gizemlerini çözmek için de simülasyonlar sık sık kullanılan bir yöntemdir. Bu simülasyon ise oldukça kapsamlı.

Araştırmacılar sanal bir evren yarattı ve bu evreni Uchuu adını verdikleri bir programa yükledi. Daha sonra da programı bulut üzerinden herkesin erişimine açtılar. Japonca'da dış uzay anlamına gelen Uchuu, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en gerçekçi evren simülasyonu olarak tanıtıldı. Simülasyonda 2,1 trilyon parçacık var ve 9,63 milyar ışık yıllık bir alanı kapsıyor.

Binlerce işlemci kullanıldı:

Projenin arkasındaki bilim insanları, Uchuu'yu bugüne kadar olmadığı kadar detaylı bir şekilde evreni inceleyebilmek için geliştirdiklerini ifade ediyor. Evrene geniş planda odaklanan programda yıldızlar ve gezegenler detaylı olarak yer almıyor, yani oturup evrenin başka bir ucundaki bir gezegeni keşfedemiyoruz. Onun yerine karanlık madde hareleri önemli yer tutuyor.

Uchuu'da bir çeşit zaman makinesinin içerisinde yer alıyoruz. Büyük Patlama'dan yola çıktığımız bu zaman yolculuğunda istersek genel olarak evreni izleyebiliyor istersek de evrenin sadece belli bir bölgesine odaklanabiliyoruz.

Elbette böyle bir simülasyonu geliştirmek hiç de kolay değil. Araştırmacılar ATERUI II adlı bir süper bilgisayarı ve sahip olduğu 40,200 işlemci çekirdeğinin her birini kullandı. Toplamda 20 milyon süper bilgisayar saati büyüklüğünde işlem yapılırken ortaya da 3 petabyte veri çıktı. Neyse ki veri sıkıştırma teknolojileri sayesinde bu veri yalnızca (!) 100 terabaytlık bir alana sıkıştırıldı. Benim 100 terabayttan fazla alanım var diyorsanız, bu bağlantıdan tüm verileri indirebilirsiniz.

Simülasyondaki görüntüler ise oldukça dikkat çekici. Aşağıda yer alan videoda evrende yolculuk yapmanın nasıl olduğunu bir parça da olsa görebilmek mümkün oluyor.