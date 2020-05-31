Minecraft Dungeons'ın İlk Büyük DLC'si Temmuzda Geliyor

Mojang’in kısa bir süre önce oyunculara sunduğu Minecraft Dungeons oyunun ilk DLC paketinden haberler geldi. Oyunun Jungle Awakens isimli ilk büyük DLC’si haziran ayında oyuncularla buluşacak.

Microsoft’un satın aldığı Mojang’in yeni oyunu Minecraft Dungeons, bu hafta Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ve PC platformları için yayınlanmıştı. Xbox Games Pass’te ilk günden itibaren erişilebilen oyun, Game Pass abonesi olmayanlar için ayrıca da satılıyor.

Oyunun çıkmasının üstünden henüz çok kısa bir zaman geçmiş olsa da geliştirici ekip oyun üzerinde sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ekip, yayınlanan blog yazısında oyuna oldukça iyi tepkiler geldiğini ve oyunla ilgili daha fazla içeriğin geleceğini söyledi. Bu konuda oyun için yayınlanan ilk büyük DLC ise temmuz ayında yayınlanacak olan Jungle Awakens olacak.

Minecraft Dungeons’ın ilk büyük DLC’si geliyor

Oyunun temmuz ayında yayınlanacak ilk DLC’si Jungle Awakens’ın hikâyesinde oyuncular; uzak, tehlikeli bir ormanda gizemli bir güçle savaşacaklar. DLC, halledilmesi gereken üç yeni görevin yanı sıra yeni silahlar, zırh ve yapıları da oyunculara sunacak. Oyunun bu sene içerisinde yayınlanacak olan ikinci DLC’si Creeping Winter, oyuncuları donmuş zirvelere götürecek. İkinci DLC ile ilgili daha detaylı bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

Oyunun geliştirici stüdyosu Mojang, halen çapraz platform oynanış üzerinde çalıştıklarını ve ayrıca tüm oyunculara ücretsiz içerikler sunacaklarını açıkladı. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi oyun PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları için yayınlandı. Oyun, PC ve Xbox One için 56,25 TL’den, PlayStation 4 için 84 TL’den, Nintendo Switch için ise 19,99 dolardan satışa çıktı.

Peki, siz Minecraft Dungeons’ı oynadınız mı? Oyunla ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.