Minecraft'a PAC-MAN'in çıkışının 40. yılına özel olarak bir DLC eklendi. DLC sayesinde 10 zorlu aşamayı tamamlayabilir ya da kendi labirentinizi oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Aşamaları tamamlarken arkadaşlarınıza meydan okuyabilir veya iş birliği de yapabilirsiniz.

Birçok kişinin hayatında yer edinmeyi başarmış oyunlardan biri olan PAC-MAN, çıkışının 40. yılını kutluyor. Adeta efsane hâline gelen oyunu onurlandırmak amacıyla birtakım etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlik sahiplerinden biri de Minecraft. Mojang, PAC-MAN'in çıkışının 40. yılına özel olarak bir DLC hazırladı. Gelin lafı uzatmadan bu DLC'nin detaylarına bakalım.

Minecraft mağazasından ulaşılabilecek DLC, PAC-MAN özlemi yaşayanlar için ilaç gibi gelecek. DLC'nin içerisinde bulunan labirent düzenleme fonksiyonu sayesinde kullanıcılar kendi labirentlerini inşa ederek eğlenceli vakit geçirebilecek. DLC'nin kullanıcılara sundukları bununla da sınırlı kalmıyor. Kendi başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte tamamlayabileceğiniz 10 aşama bulunuyor.

Minecraft'ın paylaştığı video:

PAC-MAN hasretini Minecraft deneyimiyle gidermek için bire bir olan DLC'ye buradan ulaşabilirsiniz. DLC, oyun içinde alışveriş birimi olarak kabul edilen Minecraft Coins'lerle satın alınıyor. DLC'yi satın almak isteyen Minecraft kullanıcıları, 1.340 Minecraft Coin karşılığında DLC'yi oyuna ekleyebilir. Minecraft Coins'lere de bir miktar ücret karşılığında sahip olabilirsiniz.

Minecraft'ın DLC açıklamasında belirttiği yazıysa şu şekilde: "Efsanevi arcade klasiği PAC-MAN Minecraft'a geliyor! İnanılmaz 3D labirent çılgınlığıyla yolunuzu WAKA-WAKA'layın. 10 zorlayıcı bölümde yüksek skorlar için arkadaşlarınızla mücadele edin veya kendi labirentinizi inşa edin. Lazer ve TNT gibi güçlendiricilerin kilidini açmak için fazla puanlar toplayın. Inky, Pinky, Blinky, Clyde ve… Dikkat ettiğinizden emin olun!"

PAC-MAN'in 40. yılına özel etkinlik düzenleyen yalnızca Minecraft değil, BANDAI NAMCO ve Amazon Games de oyunun yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya geldi. Twitch aracılığıyla oynanan PAC-MAN LIVE STUDIO adlı oyun da haziran ayından itibaren piyasada olacak. PAC-MAN LIVE STUDIO ile birlikte kullanıcıları çok farklı bir oyun deneyimi bekliyor.