Merakla Beklenen Minecraft Dungeons Ön Siparişe Açıldı

Mojang'in Minecraft'ı izometrik dünyaya taşıyacağı Minecraft Dungeons, bugün nihayet ön siparişe açıldı. Oyun ön siparişe açılmış olsa da oyunculara üzücü bir haber de verildi.

Yıllardır popülerliğini ve kitlesini kaybetmeyen Minecraft, son aylarda özellikle yeni bir projesi konusunda fazlasıyla merak uyandırdı. Bahsettiğimiz proje elbette Mojang’in Minecraft’ı izometrik bir dünyaya ve bambaşka bir atmosfere taşıyacağı Minecraft Dungeons’ın kendisiydi.

Bundan yaklaşık 6 ay önce Mojang, düzenlediği MineCon 2019 etkinliğinde Minecraft Dungeons’tan ilk kez bir oynanış videosu paylaşmıştı. Oyunu gören birçok Minecraft hayranı ve oyun tutkunu, oyundaki atmosferi, temayı ve oynanış ögelerini fazlasıyla beğenmişti. İşte bugün, Minecraft Dungeons’tan bir üzücü bir de sevindirici haber geldi.

Minecraft Dungeons ön siparişe açıldı ancak çıkış tarihi ertelendi:

Minecraft Dungeons resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla birlikte Minecraft Dungeons’ın ön siparişe açıldığı duyuruldu. Bu durum oyuncuları her ne kadar sevindirmiş olsa da videoda ayrıca bir üzücü detay yer alıyordu. Minecraft Dungeons’ın çıkış tarihi ertelendi.

Normal şartlarda nisan ayında çıkması beklenen Minecraft Dungeons, resmi paylaşıma göre 26 Mayıs 2020 gününde çıkış yapacak. Mojang veya Xbox Game Studios tarafından bu konuda herhangi bir açıklama bulunmasa da mart ayının ortalarında yapılan bir paylaşım, bize bu durumun nedenini gösterdi.

Yine Minecraft Dungeons Twitter hesabından yapılan paylaşımda stüdyo, oyunu nisan ayında çıkarmak için fazlasıyla çalıştığını belirtmişti ancak paylaşımda ayrıca oyunu oyunculara en iyi şekilde sunmak için zaman çizelgesinin yeniden değerlendirildiği de söylenmişti.

İşte bugün paylaşılan videoyla birlikte Minecraft Dungeons’ın çıkış tarihini kesin olarak öğrendik. Aynı zamanda oyun; Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One ve Xbox Game Pass platformlarının tümünde ön siparişe açıldı ve bu platformların hepsinde aynı tarihte çıkış yapacak.

Minecraft Dungeons’ı ön siparişle satın almak isteyen oyuncular, oyunun iki farklı versiyonu arasında seçim yapmak durumunda. Oyuncular, isterlerse Minecraft Dungeons - Standart Edition, isterlerse de Minecraft Dungeons - Hero Edition’ı satın alabilir.

Minecraft Dungeons’ın Hero Edition versiyonunu satın alan oyuncular, bir adet Hero Cape’e ve iki adet oyuncu skin’ine sahip olacaklar. Oyunun Standart Edition’ı 56,25 TL fiyat etiketine sahipken Hero Edition, 85 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.