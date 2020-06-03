Minecraft Earth R19 Güncellemesi Yeni Özellikler Getiriyor

Mojang, geçtiğimiz sene mayıs ayında oyuncuların beğenisine sunduğu Minecraft Earth için v0.19.0 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte oyuna birçok yeni özellik eklendi.

Mojang, geçtiğimiz sene mobil platformlar için çıkarttığı Minecraft Earth oyunuyla birlikte Minecraft ekosistemini biraz daha büyütmüştü. Mayıs 2019’da Android, iOS ve iPadOS için çıkan oyun, artırılmış gerçeklik sayesinde Minecraft evrenini gerçek dünyaya taşıyordu.

Henüz erken erişimde olan Minecraft Earth, buna rağmen 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmış durumda. Geliştirici stüdyo da oyunlarını oynayan milyonlarca oyuncu için yeni içerik güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor.

Minecraft Earth için yayınlanan yeni güncelleme:

Sürekli olarak yayınlanan aylık güncellemelerle içeriği genişletilmeye devam eden oyun, yayınlanan son güncellemeler sayesinde ev içerisinde de oynanabilir hâle getirildi. Minecraft Earth için gelen güncellemelerin çoğu, oyuna yeni özellikler ve mob'lar ekliyor ki son yayınlanan güncelleme de benzer bir yol izliyor.

R19 ya da v0.19.0 olarak adlandırılan son güncelleme de oyuna yeni mücadele sezonunu, macera kristallerini, yeni mob'ları ve çok daha fazlasını oyunculara sunuyor. 3. sezonun 'Macera' görevi, karakterinizde kullanabileceğiniz eşyaları açabileceğiniz yeni mücadeleler getiriyor.

Peki, yeni güncellemenin içeriğinde başka neler bulunuyor? Yeni güncellemenin içeriğinde Epik Macera Kristalleri yer alıyor. Buna ek olarak Inky Sheep ve Harlequin Rabbit, yeni mob varyantları arasında bulunuyor. Ayrıca beton ve beton tozu da oyuna eklendi. Günlük ödüller de yeni özelleştirmelerle birlikte genişletildi.

Minecraft Earth’ü henüz indirmemiş oyunculardansanız oyunu Google Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz. Tabii bu oyunu telefonunuzda oynayabilmeniz için cihazınızın artırılmış gerçekliği desteklemesi gerektiğini de belirtelim.