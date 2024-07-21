Oyun dünyasının büyük merakla beklediği Minecraft filminden ilk görsel geldi. Görsel, Jack Black'in hayat vereceği ikonik karakter Steve'in filmde nasıl gözükeceğini bizlere gösterdi.

Son zamanlarda oyun uyarlaması dizi ve filmlerin sayısının ciddi oranda arttığını görmüştük. Bunlardan biri de tarihin en çok satan oyunu olan Minecraft’tan uyarlanan filmdi. Çok beklenen yapımın çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Şimdi ise filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyaya sızan görseller, filme ilk bakışı atmamızı sağladı.

Jack Black’ın Steve karakteri böyle gözükecek

İlk olarak 4chan’de sızan görsel, başrolde yer alacak ünlü oyuncu Jack Black’in karakterinin nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Black, Minecraft’ın ikonik varsayılan karakteri Steve’e filmde hayat verecek. Steve’in imza mavi tişörtün ve pantolonları giydiğini görebiliyoruz. Ayrıca piksel şeklinde balta da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde sızan görsel, kısa sürede telif hakkı ihlali nedeniyle sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Ancak bu süreçte filmi bekleyen herkes Steve’in nasıl görüneceğine bir bakış atma şansı yakaladı. Bu görsellerin, muhtemelen pazarlama ekibi için oluşturulduğunu tahmin edebiliriz.

Minecraft filminin nasıl bir hikâyeye sahip olacağını bilmiyoruz. Ancak görsel, bu konuda bizlere fikir veren ipuçları taşıyor. Öyle ki görsele göre Steve, Malgosha isimli bir kötü karakter tarafından yakalanıyor ve 4 kişi onu kurtarmaya çalışıyor.

2025 yılında vizyona girecek film, Jared Hess tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosunda ise Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Jennifer Coolidge gibi isimler bulunuyor.