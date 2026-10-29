MINI, kullanım zorluklarına rağmen modellerinde yuvarlak merkezi ekran tasarımını korumaya devam edecek. Şirket, markanın kimliğinin önemli bir parçası olarak gördüğü ekranı gelecekte geliştirmeyi planlıyor.

MINI, yeni nesil modellerinde kullandığı büyük yuvarlak merkezi ekrandan vazgeçmeyi düşünmüyor.

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Markanın Avustralya Genel Müdürü Alexander Brockhoff, bu tasarımın markanın geçmişini yansıttığını ve korunmasının önemli olduğunu belirtti.

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''Yuvarlak ekran marka tarihinin bir parçası.''

Brockhoff, yuvarlak ekranın MINI'nin tarihinin bir parçası olduğunu ve markaya özgü tasarımı gelecekte de sürdürmek istediklerini söyledi. Açıklamasında, “Yuvarlak ekran MINI’ye özgü ve biz bunu markanın tarihinin bir parçası olarak korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Teknoloji de gelecekte entegrasyonları daha iyi hale getirmek için gelişmeye devam edecek” dedi.

Ancak yuvarlak ekran, bazı kullanım sorunlarını da beraberinde getiriyor...

Özellikle Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin arayüzü ekranın yuvarlak yapısına tam olarak uyum sağlayamıyor. Bunun yanı sıra klima ve diğer bazı işlevlerin fiziksel düğmeler yerine ekran üzerinden kontrol edilmesi, sürücülerin araç kullanırken istedikleri ayarlara ulaşmasını zorlaştırabiliyor.

Peki siz otomobillerde fiziksel düğmeleri mi, yoksa tüm işlevlerin ekrandan kontrol edilmesini mi tercih ediyorsunuz?